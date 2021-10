PSG Mercato : Après Hakimi, Paris vise un autre talent de l’Inter

Publié par JEAN-LUC D le 12 octobre 2021 à 19:11

E quête d’un latéral droit de classe mondiale, le PSG a trouvé son bonheur à l’Inter Milan en s’offrant Achraf Hakimi contre un chèque de 70 millions d’euros. Mais le club de la capitale ne compte pas s’arrêter là et aurait encore les yeux tournés vers le club italien.

Le PSG veut frapper un gros coup au milieu de terrain

Après avoir choqué la planète foot avec un mercato estival XXL, avec notamment Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain veut remettre ça à la fin de cette saison. Et d’après les renseignements du journaliste italien Fabrizio Romano, les dirigeants parisiens envisagent pour l’été prochain de frapper un gros coup au milieu de terrain.

« Ce que je peux dire aux supporters du PSG, c’est de ne pas s’inquiéter, parce que le club est en train de travailler sur quelque chose d’important l’été prochain ! Ils veulent faire quelque chose d’important au milieu de terrain, et chercher un joueur de top niveau. Le PSG voulait déjà le faire cet été, mais l’opportunité Messi a fait changer les plans. On est encore en octobre donc il est trop tôt pour ce genre de choses, mais je peux vous dire que le PSG travaille encore pour quelque chose d’important l’été prochain et le milieu de terrain est vraiment le poste où ils veulent faire un gros coup », a expliqué le spécialiste mercato de Sky Sport Italia, à l’occasion de son podcast Here We Go.

Si les noms de Paul Pogba (Manchester United) et Casemiro (Real Madrid) sont cités selon plusieurs sources internes, Leonardo pourrait surprendre son monde avec une révélation de l’Euro 2021 du côté de la Serie A.

Après Hakimi, Leonardo sur les traces de Nicolo Barella

Fin connaisseur du marché italien, le directeur sportif du Paris Saint-Germain continue de superviser les différents clubs de Serie A. Le Corriere dello Sport annonce ainsi ce mardi que Leonardo s’intéresse au milieu de terrain de l’Inter Milan, Nicolo Barella. Arrivé en septembre 2020 en provenance de Cagliari contre une enveloppe de 32,5 millions d’euros, l’international italien de 24 ans dispose d’un contrat courant jusqu’au 30 juin 2024. Auteur de 9 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison, il n’est pas à vendre, mais le PSG mise sur sa puissance financière et le maigre salaire de 2,5 millions d’euros annuels pour tenter de le déloger avec une offre à la Achraf Hakimi. Surtout que les négociations pour une prolongation avec un salaire doublé à 5 millions d’euros par saison n’avancent vraiment pas. Nicolo Barella souhaitant émarger à 6 millions d’euros l’année. Le PSG n’est pas seul sur ce dossier puisque l’Atlético Madrid, Tottenham et Liverpool sont également annoncés sur les traces du compatriote de Marco Verratti.

