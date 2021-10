ASSE Mercato : Ignacio Ramirez comparé à Cavani et Suarez

Publié par ALEXIS le 13 octobre 2021 à 17:50

Juan Ignacio Ramirez, l’unique recrue estivale de l’ ASSE, est certes encore dans une période d’adaptation, mais il a la confiance d'Oswaldo Piazza qui le voit déjà sur les traces de ses compatriotes Edinson Cavani ou Luis Suarez.

ASSE : Ignacio Ramirez « arrive derrière Cavani ou Suarez »

L’ ASSE s’est fait prêter les services de Juan Ignacio Ramirez pour la saison 2021-2022. Arrivé du championnat uruguayen (Liverpool FC de Montevideo), il avait marqué 11 buts et délivré 3 passes décisives en 10 matchs de championnat avant de débarquer en Ligue 1. L’avant-centre de 24 ans cherche encore ses marques à l’AS Saint-Étienne. Claude Puel ne lui fait donc pas encore confiance entièrement. Pour preuve, il a disputé 3 matchs de championnat et a été titulaire une seule fois. Oswaldo Piazza demande de la patience avec Ignacio Ramirez, qui a des qualités techniques selon lui.

« Il découvre un autre football, une nouvelle façon de jouer. On ne peut pas le comparer à Edinson Cavani ou Luis Suarez qui sont les vedettes de la sélection, mais s’il arrive derrière eux en troisième position, c’est qu’il doit avoir des qualités », a confié l’ancien défenseur de l’ ASSE au quotidien Le Progrès. « Il faut qu’il soit mis dans les meilleures conditions. On doit lui donner l’opportunité de démontrer ce qu’il vaut. Il faut qu’il joue. Dans tous les cas, il faut lui faire confiance. On a pris Ignacio Ramirez parce qu’il fallait quelqu’un au centre de l’attaque », a-t-il commenté.

Piazza préfère « Bergessio plus agressif, plus teigneux »

Dans ses propos confiés au journal régional, Oswaldo Piazza a aussi comparé le nouveau N°9 de l' ASSE à l'un de ses compatriotes passés chez les Verts entre 2009 et 2011, Gonzalo Bergessio. Les deux attaquants étaient en concurrence pour le titre de meilleur buteur du championnat uruguayen, avant le départ de Ramirez. « Gonzalo Bergessio est plus agressif, plus teigneux », a souligné l'Argentin. Notons que Bergessio (37 ans) a inscrit 12 buts en 14 matchs de championnat (2020-2021) disputés.