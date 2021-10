OM Mercato : Valence, Daniel Wass a tranché pour son avenir !

Publié par Timothée Jean le 14 octobre 2021 à 11:50

Ciblé par l’ OM, Daniel Wass a été retenu par Valence CF lors du dernier mercato estival. Mais le défenseur danois a de grandes chances de quitter le club espagnol dès cet hiver.

OM Mercato : Daniel Wass veut quitter Valence

Doté d’un seul latéral droit de métier cette saison, depuis le retour de prêt de Pol Lirola en provenance de Fiorentina, l’Olympique de Marseille pourrait bien accueillir un nouveau joueur à ce poste lors de la prochaine fenêtre des transferts. Et pour cause, le club marseillais a décidé de réactiver la piste menant à Daniel Wass, selon les informations de Todofichajes. L’international danois a déjà été courtisé par l’ OM lors du dernier mercato. Le président marseillais Pablo Longoria connaît bien le joueur pour l'avoir recruté lorsqu'il dirigeait Valence CF et a entamé les négociations avec ses anciens employeurs afin de boucler son transfert. Sans succès. Les dirigeants du club Che se sont montrés intransigeants dans les discussions et sont finalement parvenus à conserver leur défenseur.

Mais le joueur de 32 ans a maintenant plus de chances de quitter Valence, d’autant plus que son contrat expire en juin prochain. Malgré les propositions de sa direction, Daniel Wass semble peu enclin à prolonger son aventure en Espagne. D’ailleurs, selon les informations du média espagnol, l’ancien joueur de Toulouse est enfin prêt à quitter le club Che et le regain d’intérêt de l’ OM aurait pesé dans son choix.

Daniel Wass cédé à Marseille cet hiver ?

Après trois saisons passées à Valence CF, le latéral droit voudrait révéler un nouveau défi sous d’autres cieux. Et l’Olympique de Marseille apparaît comme la destination susceptible de l’accueillir. Les négociations entre les deux parties devraient reprendre dès cet hiver en vue de son transfert. Dans ces conditions, le marché hivernal sera donc la dernière chance pour les dirigeants de Valence d'encaisser une somme sur le probable départ de leur défenseur. Dans le cas contraire, Daniel Wass pourrait rejoindre gratuitement l’OM à l’issue de la saison.