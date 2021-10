PSG : Pochettino confirme un gros coup dur contre Angers

Publié par Ange A. le 15 octobre 2021 à 08:00

Leader du championnat, le Paris Saint-Germain reçoit l’Angers SCO ce vendredi en ouverture de la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats. Coach du PSG, Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur toutes ses forces vives pour la réception du club de l’Anjou.

Mauricio Pochettino avec un groupe décimé contre Angers

Battu par le Stade Rennais (2-0) lors de la dernière journée, le Paris Saint-Germain va tenter de renouer avec le succès ce vendredi. Leader du championnat, le PSG reçoit l’Angers SCO, surprenant 4e, au Parc des Princes (21h) pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats. Entraîneur parisien, Mauricio Pochettino devra composer sans de nombreux internationaux, notamment les Sud-américains. Bon nombre comme le capitaine Marquinhos, Neymar, Messi ou encore Di Maria avaient encore des rencontres à honorer dans la nuit de jeudi à vendredi. Si certains sont espérés pour le prochain match contre le RB Leipzig en Ligue des champions, ce n’est pas le cas de Keylor Navas, blessé durant cette trêve internationale.

Paris sans Navas, un grand retour dans les tuyaux ?

Mauricio Pochettino indique que le portier de 34 ans, touché aux adducteurs, sera examiné une fois de retour à Paris. « Keylor n’est pas encore rentré, il sera examiné à son retour. Nous sommes en contact avec lui. Il a senti une gêne. C’est plus par précaution qu’autre chose », a confié le coach du Paris Saint-Germain. Lequel en a profité pour donner des nouvelles de Juan Bernat, un blessé de longue date. « Il s’entraîne bien, il s’entraîne depuis quinze jours avec nous, il a la possibilité d’être dans le groupe », a indiqué le technicien argentin. L’arrière gauche espagnol n’a plus disputé de match officiel depuis plus d’un an. La faute à une rupture du ligament croisé.

Le onze probable du PSG contre Angers

G. Donnarumma - N. Mendes, P. Kimpembe, A. Diallo, A. Hakimi - M. Verratti, I. Gueye, A. Herrera - Rafinha/ K. Mbappé, K. Mbappé/ M. Icardi, J. Draxler