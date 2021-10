Equipe de France : Olivier Giroud se lâche sur l'un de ses coéquipiers

Publié par Timothy le 15 octobre 2021 à 13:56

Dans le cadre de la sortie de son autobiographie traduite en anglais, l'attaquant français de l'AC Milan, Olivier Giroud, a accordé cette semaine un entretien à The Athletic. L'occasion pour le joueur de 35 ans de revenir sur l'Euro décevant de l'Equipe de France et sa relation avec Karim Benzema, qui a fait son grand retour en sélection. Et le Rossonero n'y va pas de main morte.

Le retour de Karim Benzema chez les Bleus a forcément joué en la défaveur d'Olivier Giroud. Livrés au même poste, les deux attaquants n'ont pas longtemps bataillé ensemble. Karim Benzema s'est rapidement imposé dans le onze type du séléctionneur Didier Deschamps, mettant ainsi de côté le profil d'Olivier Giroud. « Je me suis dit à moi-même : si Karim revient, tu es grillé », écrit Giroud dans son autobiographie.

Equipe de France : Olivier Giroud règle ses comptes avec Benzema ?

L'attaquant de l'AC Milan ajoute ensuite que Karim Benzema « a créé un déséquilibre tactique dans notre jeu. Ce n'était pas de sa faute, mais c'était douloureusement évident. Nous avons perdu notre force collective. Ce déséquilibre soudain a perturbé l'équipe ».

Certains y verront l'allure d'un règlement de compte, d'autres seulement un constat. De son côté, Giroud assure qu'entre lui et Benzema, « il n'y a jamais eu de problème. Je dois être clair là-dessus. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. J'ai passé du temps en équipe nationale avec lui avant 2015. Nous avons joué ensemble la Coupe du monde 2014 et l'Euro 2012. J'aime jouer avec lui sur un terrain », reconnaît-t-il.

Un changement tactique perturbateur pour Olivier Giroud

À en croire Olivier Giroud, la tactique impulsée par l'Equipe de France depuis la Coupe du monde a évolué. « Ce n'était pas facile de s'adapter car on ne jouait pas de la même façon. Nous aurions eu besoin de temps pour progresser avec lui (Karim Benzema, ndlr) avant l'Euro. Je pense d'ailleurs que cela s'est vu en Ligue des Nations, l'équipe s'est améliorée et les choses se passent bien pour la France », explique l'attaquant milanais.

Celui qui n'a pas été appelé en Equipe de France depuis la rencontre à l'Euro face à la Suisse en juin dernier temporise et se dit heureux du parcours de Karim Benzema chez les Bleus. « Je sais aussi à quel point cela a été difficile pour Karim lorsqu'il n'était pas en équipe nationale. Donc je suis également content qu'il réussisse en équipe de France. Je n'ai aucun ressentiment à ce sujet. Mais c'est vrai qu'à l'Euro, nous aurions pu et dû faire mieux. »