LOSC Mercato : Révélations d’Onana sur sa signature à Lille

Publié par ALEXIS le 15 octobre 2021 à 19:40

Recrue estivale du LOSC, Amadou Onana est revenu sur son choix et a fait un point sur son intégration dans le Nord et en Ligue 1.

Amadou Onana séduit par le « projet concret » du LOSC

Amadou Onana est l’une des recrues du LOSC du mercato estival. Il a signé officiellement chez les Dogues le 5 août 2021. Après deux mois et demi à Lille, il a livré quelques coulisses de son transfert de Hambourg SV en Allemagne. Il confirme avoir eu des propositions sur le continent avant de finalement choisir le projet lillois. « C’est vrai que j’ai eu beaucoup de sollicitations, un peu partout en Europe. Mais le Lille m’a proposé un projet très détaillé, très concret. C’est un club qui a beaucoup d’ambition et c’est pour ça que j’ai choisi ce projet-là », a-t-il révélé sur RMC Sport. « Mon arrivée s’est très bien passée avec des coéquipiers très ouverts qui ont facilité mon intégration, franchement je suis content », a indiqué le jeune milieu défensif.

Amadou Onana a même découvert la prestigieuse Ligue des champions sous le maillot du LOSC. Il est entré en jeu contre le VfL Wolfsbourg (0-0) et le RB Salzbourg (1-2). Mais ce n’est pas que sa participation à la C1 qui l'a impressionné. « J’ai été impressionné par les infrastructures parce que le domaine est immense. Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas encore fait tout le tour de l’immense domaine de Luchin. Je suis aussi impressionné par la rigueur dans le travail, le professionnalisme est franchement au top », a déclaré l’international espoir belge.

Le joueur de 20 ans est patient pour son temps de jeu

Apparu en Ligue 1 six fois depuis son arrivée dans le championnat, Amadou Onana a été titulaire à deux reprises, respectivement contre le Stade de Reims (85 minutes jouées) et face à l’OM (72 minutes disputées). Les autres fois, il était entré en jeu contre l’OGC Nice (25 minutes), le Montpellier HSC (7 minutes), le RC Lens (12 minutes) et le RC Strasbourg (8 minutes). Malgré son temps de jeu réduit, le joueur de 20 ans ne se plaint pas. Bien au contraire, il se montre patient.

« Pour mon temps de jeu, ce sera à moi de me battre pour l’avoir. Quand j'aurai l’opportunité de me montrer, il faudra juste la saisir. Je suis aussi conscient qu’il faudra être un peu patient parce que le niveau de l’équipe et de la Ligue 1 est plus haut qu’à Hambourg », avait-il confié à La Dernière Heure, début septembre, après ses premiers pas sous le maillot de Lille OSC.