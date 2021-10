ASSE : Ligue1, Puel en mode confiance face au RC Strasbourg

Publié par ALEXIS le 16 octobre 2021 à 11:26

Après sa bonne prestation lors du derby contre l’ OL, l’ ASSE affronte le RC Strasbourg, dimanche (15h), au Stade de la Meinau. Claude Puel n’a pas d’appréhension face à son adversaire de la 10e journée de Ligue 1. Il est plutôt confiant.

ASSE : Puel, « on a la capacité d’être performants face à toutes les équipes »

L’ ASSE n’a toujours pas gagné le moindre match en Ligue 1 en 9 journées et est dernière avec 4 petits points pris grâce à 4 matchs nuls. Malgré tout, Claude Puel garde la confiance à ses jeunes joueurs pour remonter au classement. Il attend le déclic avec une victoire à Strasbourg. Le coach des Verts est conforté dans son idée par le bon état d’esprit de son équipe face au rival lyonnais, il y a deux semaines. Menée en première période par l'Olympique Lyonnais, l’AS Saint-Étienne était revenue au score dans le temps additionnel (1-1, 90e+5).

« Je persiste et je signe, on a la capacité d’être performants face à toutes les équipes. À chaque match, il faudra aller chercher les choses. RC Strasbourg, Angers SCO, Clermont Foot… », a déclaré l’entraîneur des Stéphanois en conférence de presse. « Ce n’est pas parce qu’on passe à des équipes moins bien classées que ce sera plus facile. Tous les adversaires sont coriaces. Il faut montrer ce qu’on est capables de faire, c’est ça le plus important », a-t-il prévenu.

Consignes fermes du coach de l'AS Saint-Étienne

Claude Puel reconnait que l’ ASSE a plus que jamais besoin de points rapidement. Il a donné des consignes dans ce sens à ses joueurs, en vue du match contre le RCSA. « Bien sûr, il y a une urgence de points. Il faut aller chercher la récompense en gardant notre état d’esprit, en l’affirmant. On doit toujours rester focalisés sur ce qu’on doit améliorer à travers le collectif et les individualités. Être conscient de la situation, ce n’est pas se recroqueviller, mais donner encore plus. Il faut jouer, ne pas déjouer. C’est la clé », a-t-il recommandé.