ASSE : Avant le RC Strasbourg, Laurey rassure au sujet de Sainté

Publié par ALEXIS le 15 octobre 2021 à 12:26

Ancien joueur de l’ ASSE et ex-entraîneur du RC Strasbourg, Thierry Laurey a livré son analyse sur le match qui oppose les deux clubs, dimanche (15h) au Stade de la Meinau.

ASSE : Laurey s'attend à un match ouvert à Strasbourg

Dans une interview exclusive à Poteaux Carrés, Thierry Laurey s’est prononcé sur le match de la 10e journée de Ligue 1 entre l’ ASSE et le Racing Club Strasbourg en Alsace. Il s’attend à un match ouvert entre deux équipes classées dans la deuxième moitié du tableau. « Je pense que ça va donner un match ouvert. Ces deux équipes sont tournées vers l'avant et c'est intéressant », a-t-il annoncé. « Les deux équipes sont assez proches et pratiquent un beau football. Je ne peux pas dire qui va l'emporter, mais je pense que l'avantage du terrain et l'appui de la Meinau vont aider les Strasbourgeois. C'est un avantage », a indiqué le technicien de 57 ans.

Même s’il s’attend à un match indécis, l’ancien coach du RCSA penche un peu plus pour les Strasbourgeois. « Le RC Strasbourg a changé pas mal son équipe avec des recrues... Je vois une équipe agréable avec une belle qualité de jeu qui va être de plus en plus solide derrière. Je pense qu'ils peuvent être une surprise pour cette saison... », a-t-il noté. Selon Thierry Laurey, la clé du match RC Strasbourg-ASSE pourrait être la solidité défensive. « Les attaques risquent de prendre le dessus sur les défenses. Donc l'équipe qui se comportera le mieux derrière fera la différence », a prévenu l’entraîneur du Paris FC en Ligue 2.

Thierry Laurey n'est pas inquiet pour Sainté

Thierry Laurey a aussi donné son opinion sur la 20e place de l'AS Saint-Étienne après 9 journées de championnat. Il reconnait que l’équipe de Claude Puel est certes menacée, mais il assure qu'elle les moyens de se maintenir dans l’élite. À condition que les joueurs, surtout offensifs, soient plus efficaces et décisifs. « Ça me semble évident que les Verts vont se reprendre, mais Sainté va devoir apprendre à les mettre au fond. […] Paradoxalement, ils sont derniers, mais je ne suis pas inquiet. Je les vois s'en sortir. Malgré la pression autour du club, je ne suis pas inquiet. Si on laisse le coach travailler, avec des joueurs concentrés, je ne vois pas de problèmes majeurs pour les Stéphanois », a rassuré Thierry Laurey.