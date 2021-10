RC Lens Mercato : La recrue Danso livre son avis sur la Ligue 1

Publié par ALEXIS le 16 octobre 2021 à 15:59

Recrue estivale du RC Lens, Kevin Danso découvre la Ligue 1 cette saison. Il est en provenance du FC Augsbourg en Allemagne. Cependant, il est séduit par le niveau du championnat et le talent des joueurs qui y évolue.

RC Lens : Danso, « la Ligue 1 correspond à mes caractéristiques »

Transféré au RC Lens le 6 août 2021, Kevin Danso a signé un contrat de 5 saisons avec le RC Lens, soit jusqu’en juin 2026. Débarqué du championnat allemand, il a joué trois saisons (2016-2019) en Bundesliga avec le FC Augsbourg. Le défenseur central a aussi joué en Premier League, lors de la saison 2019-2020. Il avait été prêté à Southampton pour une saison. Après un peu plus de deux mois en Ligue 1, l’international autrichien (6 sélections) a livré son opinion sur le niveau du championnat de l’hexagone.

« J’aime la Ligue 1. C’est très technique et physique, c’est un championnat qui correspond à mes caractéristiques. Peut-être que certains de l’extérieur ne connaissent pas bien, mais depuis que je joue ici (au RCL), je vois qu’il y a une énorme qualité de joueurs, dans toutes les équipes. Il y a beaucoup de jeunes talents et c’est très appréciable de jouer contre des adversaires de ce niveau », a-t-il confié en conférence de presse.

Gros clin d’oeil de l'Autrichien aux supporters du RCL

Ce n'est pas seulement le niveau de la Ligue 1 que Kevin Danso apprécie, il est aussi impressionné par les supporters du Racing Club. « C’est définitivement le meilleur public devant lequel j’ai joué. Contre Lille OSC, je n’avais jamais joué dans une telle atmosphère », a-t-il déclaré. « Nos supporters font du bruit, sont derrière nous, peu importe le score. C’est plus facile de bien jouer devant un public comme ça, personnellement ce n’est pas quelque chose qui me fait peur », a-t-il assuré. Pour rappel, l’Autrichien de 23 ans a disputé 7 matchs de L1 (titulaire 6 fois) sous le maillot des Sang et Or, dont 4 au stade Bollaert.