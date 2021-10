PSG : La femme de Mauro Icardi lâche une annonce fracassante !

Publié par JEAN-LUC D le 17 octobre 2021 à 00:45

Visiblement, ça chauffe dans le coupe de Mauro Icardi. L’épouse de l’attaquant du PSG vient de faire une annonce fracassante sur son couple sur les réseaux sociaux.

Wanda Nara annonce sa séparation avec Mauro Icardi

Discrète depuis le début de la saison, Wanda Nara vient de lancer une bombe sur les réseaux sociaux. La femme et agente de Mauro Icardi a en effet publié ce samedi soir un message énigmatique sur son compte Instagram à l’endroit de son époux en laissant penser à une vive discorde entre la sulfureuse animatrice et le numéro 9 du Paris Saint-Germain. En effet, en ce début de soirée, l’Argentine de 34 ans a déclenché une grosse polémique en écrivant notamment avec colère : « une autre famille que tu as ruinée pour une salope. »

Des mots assez qui créent déjà le buzz en Argentine où plusieurs sources parlent d’une infidélité du protégé de Mauricio Pochettino. Après son message, l’ancienne compagne de Maxi Lopez a cessé de suivre Icardi sur Instagram. Puis dans la foulée, elle a supprimé toutes les photos de couple sur story.

Une actrice argentine en cause ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, une célèbre actrice argentine pourrait être à l'origine de la séparation annoncée dans le couple Mauro Icardi. Le quotidien italien évoque même un potentiel message adressé par Wanda Nara à l'un de ses proches en confirmant la nouvelle d'un « je suis séparée. » D’ailleurs, après Icardi, elle a également cessé de suivre Maria Eugenia Suarez, la mise en cause, sur Instagram.

Déjà critiqué pour son début de saison décevant, l’international argentin de 28 ans n’arrange pas sa situation avec cette affaire qui pourrait le perturber dans les prochaines semaines. Mannequin, femmes d'affaires, Wanda Nara est également célèbre en Italie pour son rôle de consultante pour la chaîne de télévision Mediaset. Sa vie suscite donc un grand intérêt de l'autre côté des Alpes. L’actualité du partenaire de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain va donc être très animée dans les jours à venir.