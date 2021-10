LOSC Mercato : 30M€, Letang confirme un gros départ pour l’hiver

Publié par JEAN-LUC D le 17 octobre 2021 à 16:01

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, Renato Sanches pourrait ne même pas terminer la saison sous le maillot du LOSC. Olivier Letang, le président du club lillois, a une nouvelle fois confirmé la tendance concernant l’avenir de son attaquant de 24 ans.

Renato Sanches dispose toujours d’un bon de sortie

Annoncé sur le départ l’été passé, Renato Sanches est finalement resté à Lille OSC. Mais d’après Olivier Letang, l’international portugais dispose d’un bon de sortie toujours d’actualité et qui pourrait être activé durant l’hiver en cas d’offre conséquente.

« Nous avons parlé du sujet et nous en avons déjà discuté directement avec lui. Si une offre vient d'un grand club, Renato pourra partir. Nous verrons ce qui se passe. Mais pour l'instant, il est avec nous et est content d'être ici. On a vu qu'il avait su montrer un niveau de performance intéressant lors de son retour de blessure en fin de saison, mais aussi lors du Championnat d'Europe avec le Portugal », a déclaré le premier responsable du LOSC au micro de BFM Grand Lille.

Une déclaration qui ouvre donc la porte à un départ de l’ancien joueur du Bayern Munich. Estimé à 30 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt, le natif de Lisboa dispose déjà d’une porte de sortie prestigieuse.

Mercato LOSC : Renato Sanches, plan B pour le Barça

En effet, d’après les informations du quotidien catalan Sport, la direction du FC Barcelone surveille attentivement la situation de Renato Sanches à Lille OSC. À la recherche d’un renfort au milieu de terrain, le club culé a jeté son dévolu sur Paul Pogba, en fin de contrat avec Manchester United l’été prochain. En cas d’échec de cette piste également placée dans le collimateur du Paris Saint-Germain, du Real Madrid et de la Juventus Turin, les Blaugranas ont prévu de recruter le Golden Boy 2016.

Après avoir été refroidi par les exigences assez élevées des Dogues durant l’été, l’ancien club de Lionel Messi pourrait donc lancer une offensive pour Sanches à l’issue de la saison. Après Memphis Depay (Ex-OL), un autre pensionnaire de Ligue 1 pourrait débarquer en Liga la saison prochaine.