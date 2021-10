ASSE Mercato : Les raisons du départ d’un flop en National

Publié par Ange A. le 18 octobre 2021 à 06:15

En proie à des difficultés financières, l’AS Saint-Étienne a retenu certains joueurs de retour de prêt cet été. Revenu à l’ ASSE, Jean-Philippe Krasso a justifié pourquoi il avait accepté de quitter les Verts en cours de saison dernière.

Les vérités de Jean-Philippe Krasso sur son départ de l’ ASSE

Déjà plombée par ses finances et un dossier de vente qui n’avance pas, l’AS Saint-Étienne a vécu un été difficile. Un seul renfort est arrivé en prêt à l’ ASSE lors du dernier mercato. Pour le reste, le club ligérien a retenu certains joueurs revenus de prêt. Il s’agit notamment de Jean-Philippe Krasso. L’attaquant de 24 ans était prêté au Mans en National la saison dernière. Un départ de Sainté pour une ligue inférieure que l’ancien d’Épinal a tenu à justifier, surtout qu’il a quitté les Verts en cours de saison.

« Au milieu de saison, après des discussions avec le coach, j’ai eu envie d’avoir plus de temps de jeu pour ne pas perdre la main. L’entrainement avec un groupe pro, c’est important mais pas autant que les matchs qui sont plus importants. Le Mans me garantissait du temps de jeu que l’ ASSE ne pouvait pas me promettre », a expliqué l’attaquant stéphanois dans un entretien accordé au site officiel du club du Forez.

Un retour manqué avec les Verts ?

De retour à l’AS Saint-Étienne, Jean-Philippe Krasso est dans le dur comme les Verts. Les hommes de Claude Puel sont derniers de Ligue 1 et semblent bien partis pour jouer le maintien cette saison. Quant à Krasso, il ne compte qu’une seule passe décisive en 8 apparitions cette saison. Lors de sa pige au Mans, il avait inscrit 5 buts et délivré une offrande en 14 matchs de National. De quoi convaincre Claude Puel de lui donner une seconde chance. Seulement, le natif de Stuttgart est (encore) loin du rendement escompté alors qu’il dispose d’un temps de jeu considérable cette saison.