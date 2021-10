Barça Mercato : Le plan B des Catalans en cas d'échec Haaland !

Publié par Thomas le 18 octobre 2021 à 17:14

Après un été mouvementé, le Barça cherche à se refaire une santé en réalisant de jolis coups mercato et en blindant les contrats de ses jeunes pépites. Si les Blaugranas pistent depuis plusieurs mois l’attaquant star Erling Haaland, ces derniers pourraient finalement enrôler un grand espoir de Liga, en cas d’échec avec le Norvégien.

Barça Mercato : Alexander Isak, nouvel objectif barcelonais

Si tout n’est pas rose au FC Barcelone depuis cet été, les dirigeants pensent d’ores et déjà à l’avenir et au prochain mercato estival. Après le départ soudain de Lionel Messi cet été, le club catalan n’a toujours pas combler les manques en attaque et pistent sans relâche un grand attaquant sur le long terme. Si Sergio Agüero est arrivé cet été à la pointe de l’attaque, son âge avancé (33 ans) pousse la direction à recruter un autre buteur plus jeune.

Si le Barça pense depuis des mois à Erling Haaland comme nouvelle figure de proue du projet catalan, le prix exorbitant de l’attaquant norvégien (on parle d’une somme proche des 75 millions d’euros) pourrait être un frein considérable aux offensives barcelonaises. De fait, Joan Laporta aurait déjà débusqué son grand attaquant en cas d’échec Haaland et c’est une sensation de Liga.

Comme l'affirme la Cadena Ser, la direction catalane ferait d’Alexander Isak (22 ans) son grand objectif pour l’année 2022. Si l'opération Haaland tombe à l’eau, le Suédois serait alors un plan B plus abordable pour les finances du club. Pour rappel, le FC Barcelone connaît une crise économique sans précédent depuis la pandémie mondiale et enregistre une dette proche des 1,3 milliards d’euros.

Grand espoir de Liga, Alexander Isak fait le bonheur de la Real Sociedad depuis 2019, où il a déjà inscrits 33 buts. Si son début de saison dans le club basque est en dessous des espérances, Isak reste un joueur à très haut potentiel avec des qualités athlétiques impressionnantes. Sous contrat jusqu'en 2026 à San Sebastian, le Suédois est coté 40 millions d'euros selon Transfermarkt.