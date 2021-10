LOSC Mercato : Renato Sanches, troublante révélation de Galtier !

Publié par JEAN-LUC D le 20 octobre 2021 à 00:29

Ancien coach du LOSC, Christophe Galtier a eu Renato Sanches sous ses ordres durant deux saisons. Interrogé par L’Équipe, l’actuel entraîneur de l’OGC Nice a livré une révélation de taille sur le milieu de terrain offensif des Dogues.

Une fébrilité mentale à la cause des blessures de Renato Sanches ?

Si tout le monde s’accorde à dire que Renato Sanches est un joueur extraordinaire pétri de talent, le milieu de terrain du LOSC n'en reste pas moins un joueur très frustrant. Ancien entraîneur du LOSC aujourd’hui à l’OGC Nice, Christophe Galtier reconnait que l’international portugais doit gérer des problèmes personnels avant d’envisager un futur plus radieux.

« Quand il est arrivé du Bayern, il avait une revanche à prendre et il voulait tout jouer. On parlait, mais il n’écoutait pas. C’était l’objet de longues discussions avec Luis Campos. C’est pour ça qu’au départ, je l’ai fait évoluer sur un côté », raconte Galtier. Puis d’ajouter : « je n’ai jamais eu les vraies raisons de ses blessures. Elles ne sont pas liées à une surcharge de travail, à l’accumulation de temps de jeu, au poids ou à l’hygiène de vie. C’est un athlète qui a une bonne alimentation, qui aime s’entraîner et est sérieux. Mais il se tend dès que l’on évoque le fait qu’il soit titulaire ou remplaçant. »

Poursuivant, le technicien français reconnait que le Golden Boy 2016 est sujet à la contrariété. « Ce n’est pas du stress. Plutôt de la contrariété. Il n’a jamais eu de grosses lésions sur des fins de courses, des tacles, des changements de rythme ou de direction. Mais des petits bobos sur des contrôles ou des exercices de conservation. Il aurait intérêt à consulter quelqu’un qui lui permette de se détendre. Quitte à faire un gros travail sur lui-même », a aouté l’ex-coach de l’AS Saint-Étienne. Sanches sait donc ce qui lui reste à faire.

Olivier Letang a pris sa décision pour Renato Sanches

Recruté en 2019 en provenance du Bayern Munich contre un chèque de 20 millions d’euros, Renato Sanches n’ira pas jusqu’au terme de son engagement avec le Lille OSC. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’international portugais de 24 ans pourrait quitter les rangs des Dogues dès cet hiver en cas d’offre satisfaisante d’un grand club européen. Et c’est son président Olivier Letang qui le dit en personne.

« Je me suis déjà exprimé dessus et j’ai déjà discuté avec lui, si une offre d’un grand club arrive, Renato pourra partir [...] On verra ce qu’il se passera, mais pour l’instant, il est avec nous et il est heureux de l’être. On a vu qu’il avait su montrer un niveau de performance intéressant lors de son retour de blessure en fin de saison, mais également à l’Euro avec le Portugal », a confié le dirigeant lillois au micro de BFM Grand Lille après la défaite face à Clermont, samedi.

Selon plusieurs sources espagnoles, le FC Barcelone garde toujours la main sur le dossier Sanches. Au cas où Paul Pogba décidait finalement de snober le club catalan pour une autre destination, Joan Laporta pourrait lancer une offensive auprès du LOSC pour recruter le compatriote de Cristiano Ronaldo estimé à 30 millions d’euros par sa direction.