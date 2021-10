ASSE : Puel menacé de limogeage, Xavier Thuilot s’y oppose

Publié par ALEXIS le 20 octobre 2021 à 10:51

Menacé de limogeage, Claude Puel est défendu par Xavier Thuilot, ancien directeur général de l’ ASSE. Ce dernier s’oppose au licenciement de l’entraîneur qui l’avait fait nommer chez les Verts.

ASSE : Thuilot évoque un club en difficulté à l'arrivée de Puel

Claude Puel est en sursis à l’ ASSE. Il pourrait être viré s’il ne fait pas de résultat contre Angers SCO, vendredi (21h) en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Les Stéphanois sont derniers du championnat avec 4 points en 10 journées, soit 6 défaites dont 5 consécutives et 4 matchs nuls. Xavier Thuilot estime que virer le coach de l’AS Saint-Étienne n’est pas la solution idéale en ce moment, car il y a plusieurs facteurs qui peuvent justifier les mauvais résultats actuels du club.

« Quand on arrive avec Claude Puel, nous récupérons une situation sportive difficile. Les situations sportives, financières et juridiques sont de toute façon liées. On récupère donc un club où il y a pas mal de cailloux dans la chaussure tant dans le domaine sportif, que juridique, que financier. C'est très compliqué dans ces conditions d'être performant », a rappelé l’ancien responsable de l’ ASSE dans Poteaux Carrés.

« Remplacer Claude Puel n'aurait pas de sens »

Notons que l' ASSE avait fini 17e du championnat en 2020, puis 11e en 2021 sous les ordres du technicien castrais. « Et je tiens à le dire, pas seulement parce que c'est mon ami, mais sans Claude Puel ça irait bien plus mal ! Aujourd'hui, se sortir d'une situation comme celle-ci où tu ne peux pas investir dans 4 mercatos de suite, c'est un exploit qui ne sera jamais reconnu à sa juste valeur ! La réalité c'est que sans quelqu'un de la trempe de Claude et son expérience de ce genre de situation, le club serait peut-être déjà descendu en Ligue 2 ou bien pire. À mes yeux, son remplacement n'aurait pas de sens », a expliqué Xavier Thuilot, tout en insistant sur le maintien de Claude Puel.

« La plupart des techniciens que je côtoie ou que j'ai côtoyés vous diront que ce qu'il se passe à l'AS Saint-Étienne relève du miracle ! Même si Sainté est 20e ! Résister à cette pression, construire avec ces scénarios contraires, ce vent de face permanent ... il n'y a que quelqu'un comme Claude », a-t-il indiqué. Xavier Thuilot avait été nommé Directeur général des services en octobre 2019 et a quitté l' ASSE en janvier 2021.