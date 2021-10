Lazio-OM : La compo de Sampaoli avec de grosses surprises !

Publié par Timothée Jean le 20 octobre 2021 à 13:51

Après sa brillante victoire face au FC Lorient (4-1), l’ OM se déplace ce jeudi en Italie pour défier la Lazio Rome, deuxième du groupe E de la Ligue Europa. Une rencontre cruciale pour les Marseillais, qui n’ont toujours pas réussi à s’imposer dans cette compétition cette saison. Pour ce match décisif, l’entraîneur Jorge Sampaoli devrait procéder à plusieurs changements dans son onze de départ.

Lazio-OM : Trois retours dans le onze de départ de Sampaoli

Après deux défaites consécutives, l’ OM s'est remis dans le bon sens ce week-end en s'imposant face au FC Lorient (4-1). Le club phocéen a mis fin une série de quatre matchs sans victoire (toutes compétitions confondues) et compte poursuivre sa montée en puissance sur la scène européenne. Ce jeudi (18h 45), l’Olympique de Marseille affronte la Lazio Rome dans le cadre de la troisième journée de Ligue Europa. Troisième du groupe E avec seulement deux points pris sur six, l’ OM n'a plus le choix : le club marseillais doit impérativement s'imposer face aux Romains sous peine de compromettre ses chances d'accéder aux 16e de finale de la Ligue Europa. Les Olympiens se retrouvent donc au pied du mur, ils n’ont plus le droit à l’erreur.

Et pour ce choc européen, l’entraîneur Jorge Sampaoli devrait sortir la grosse artillerie. L’Équipe indique en effet que le coach marseillais procédera à trois changements dans son onze de départ par rapport au match contre Lorient. Absent face aux Merlus, Cengiz Ünder devrait faire son retour dans le onze de départ de Jorge Sampaoli. Le buteur turc est l’un des hommes forts de l’ OM en ce début de saison et est impatient d’en découdre avec un adversaire italien qu’il connaît bien. La recrue phare de l’Olympique de Marseille, Gerson, postule également à un poste de titulaire dans l’entrejeu. Relégué sur le banc de touche lors des derniers matchs de l’ OM, Leonardo Balerdi garde néanmoins la confiance de son entraîneur Jorge Sampaoli. Le défenseur argentin devrait donc aligner une défense à trois contre la Lazio Rome.

Pau Lopez titulaire contre la Lazio Rome

Toutefois, le poste de gardien de but de l’ Olympique de Marseille ne devrait pas connaître de chamboulement. D’autant plus que la prestation de Pau Lopez lors de la victoire de l’ OM face au FC Lorient (4-1) a finalement tué le suspense. Selon le quotidien sportif, le portier espagnol sera une nouvelle fois titulaire dans les cages phocéennes contre la Lazio Rome. Cette rencontre sera une bonne occasion pour lui de conforter son nouveau statut à Marseille, au détriment de Steve Mandanda.