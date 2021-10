FC Nantes Mercato : Un joueur clé du FCN affole la Liga

Publié par ALEXIS le 20 octobre 2021 à 21:51

Très en vue avec le FC Nantes pour sa deuxième saison en Ligue 1, Pedro Chirivella a attiré les regards de plusieurs clubs étrangers sur lui, notamment en Liga.

FC Nantes : « Chirivella irait comme un gant à n’importe quelle équipe de Liga »

Recrue estivale 2020 du FC Nantes, Pedro Chirivella est l’une des satisfactions de l’équipe d’Antoine Kombouaré après 10 journées de championnat. Considéré par les supporters des Canaris comme l’un des leaders techniques de leur équipe, le milieu de terrain formé a également tapé dans l’oeil de clubs espagnols. C’est ce que révèle le journaliste Jorge Fernandez Maldonado dans le journal sportif AS.

« Pedro Chirivella réalise un début de saison exceptionnel au FCN, où il est arrivé en 2020 de Liverpool qui l’a recruté très jeune. L’Espagnol a atteint sa maturité footballistique chez les Canaris et confirme sa dextérité comme architecte de l’équipe. Il irait comme un gant à n’importe quelle équipe de Liga », a écrit le quotidien madrilène.

L'Espagnol veut retourner à Valence

Indiquons que Valence FC fait partie des clubs espagnols qui souhaitent rapatrier Pedro Chirivella. Et ce dernier n’est pas insensible à l’intérêt du club Ché. En juin 2021, l’Espagnol avait ouvert la porte à club ou il a fait une grande partie de sa formation (2004-2013), avant d’intégrer l’académie de Liverpool (2015-2015). « Mon expérience à l'étranger a été bonne, mais j'aimerais bien revenir en Espagne. Retourner à Valence ? C'est clair que oui », avait-il confié à Super Deporte.

À noter que Pedro Chirivella est arrivé libre au FC Nantes en provenance de Liverpool FC son club formateur, en juillet 2020. La saison dernière, le joueur de 24 ans avait pris part à 32 matchs de Ligue 1 (pour 26 titularisations) et aux 2 matchs de barrage contre le Toulouse FC (2-1 et 0-1). Lors de l'exercice présent, il a joué 9 matchs (9 fois titulaire) en 10 journées de championnat et il est déjà décisif, avec 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée.