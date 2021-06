Toulouse FC Mercato : Philippe Montanier nouvel entraîneur

Publié par Ange A. le 24 juin 2021 à 01:45

Le Toulouse FC s’est trouvé un nouvel entraîneur. Philippe Montanier succède à Patrice Grande sur le banc du Téfécé. Ce dernier avait été remercié suite à l’échec des Violets lors des barrages pour la montée en Ligue 1.

Philippe Montanier nouvel entraîneur du Toulouse FC

La direction du Toulouse FC n’a pas tardé à trouver un remplaçant à Patrice Garande. Le club de la ville rose a officialisé la signature de Philippe Montanier en tant qu’entraîneur. Le technicien de 56 ans s’est engagé pour deux saisons avec les Violets. Il arrive libre après une aventure de courte durée en Belgique. Il n’aura en effet tenu que six mois sur le banc du Standard de Liège. Recruté en juin 2020, il a été débarqué en décembre pour mauvais résultats. À Toulouse, Philippe Montanier officiera de nouveau avec Mickaël Debève comme adjoint. Les deux hommes avaient déjà collaboré au RC Lens entre juin 2018 et février 2020.

Un retour en Ligue 2 pour Montanier

Philippe Montanier est un ancien de la Ligue 2. Avant son éviction sur le banc du RC Lens, il était proche de mener le club artésien en Ligue 1. Un objectif qui sera atteint quelques mois plus tard par l’entraîneur de la réserve Franck Haise au sortir d’une saison tronquée la Covid-19. Au Toulouse FC, il aura pour principale mission de ramener les Violets en Ligue 1. Troisièmes du championnat la saison dernière, les Violets ont échoué à assurer leur retour dans l’élite lors des barrages contre Nantes. Un échec qui a coûté cher à Patrice Garande. L’ancien entraîneur de Caen a été remercié suite au maintien du club en Ligue 2. Le technicien 60 ans quitte le Téfécé juste un an après sa signature. Successeur de Garande, Montanier entend faire mieux et ramener les Violets en Ligue 1 au terme du prochain exercice.