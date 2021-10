ASSE : Révélations de Thuilot sur le licenciement de Ruffier

Publié par ALEXIS le 20 octobre 2021 à 23:51

Ancien directeur général de l' ASSE, Xavier Thuilot était encore en fonction au club ligérien quand Stéphane Ruffier a été mis à pied et finalement viré en janvier 2021. Il a fait des révélations sur le dossier du gardien de but.

ASSE : Thuilot, « toutes les décisions prises l'ont été de façon collégiale »

L’ ASSE a licencié Stéphane Ruffier le 4 janvier 2021, alors qu’il lui restait encore 6 mois de contrat au club. Le gardien de but a été viré pour « faute grave » selon la direction stéphanoise alors dirigée par Xavier Thuilot, lui-même parti du club après le portier de 33 ans. Dix mois après son départ du Forez, l’ex-dirigeant de l’AS Saint-Étienne a dévoilé les coulisses du dossier qu’il a géré. « Moi je ne regrette rien. Toutes les décisions prises l'ont été de façon collégiale. Je ne regrette d'avoir mis en œuvre aucune action qui a été décidée. À titre personnel, j'ai le sentiment d'avoir été loyal avec le club », a confié l’ex-dirigeant dans un entretien accordé à Poteaux Carrés.

Ruffier et l'AS Saint-Étienne devant les Prud’hommes

Stéphane Ruffier et l’ ASSE sont désormais devant le Tribunal. L’ex-dernier rempart de l’ ASSE conteste le mobile de son licenciement et réclame un dédommagement. Selon L’Équipe, il exige un montant de 5 M€, soit les six mois de salaire qu’il n’a pas touché et des indemnités liées au « préjudice moral » et à « la perte de chance pour sa carrière professionnelle » du fait de la décision des dirigeants stéphanois. Le quotidien sportif croit savoir que les parties ont rendez-vous devant les Prud’hommes, le 7 mars.

« Ce dossier Ruffier est toujours en cours devant les tribunaux, donc je ne l'évoque pas plus que cela », a précisé Xavier Thuilot. Retraité après son départ de Saint-Étienne, Stéphane Ruffier est désormais éducateur à l'Aviron bayonnais, le club de ses débuts. Quant à Xavier Thuilot, il est dirigeant d’Angers SCO depuis fin août 2021.