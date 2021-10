OM : La méthode Sampaoli critiquée, Milik dit ses vérités !

Publié par Timothée Jean le 21 octobre 2021 à 04:25

Titulaire lors de la victoire de l’ OM contre le FC Lorient, Arkadiusz Milik s'est exprimé sur son retour de forme. L’occasion pour lui de répondre également aux critiques concernant la méthode de Jorge Sampaoli.

OM : Milik défend la méthode Sampaoli

Au regard du mercato sensationnel opéré par l’Olympique de Marseille cet été et des nombreuses recrues signées par sa direction, l'entraîneur Jorge Sampaoli était attendu au tournant. Le club marseillais réalise un bon début de saison dans l’ensemble et est revenu sur le podium de Ligue 1 après sa brillante victoire contre le FC Lorient. Cependant, la méthode de jeu développée par l’entraîneur argentin ne fait pas encore l’unanimité à Marseille. Elle est d’ailleurs critiquée par de nombreux observateurs de l’ OM. C’est notamment le cas de Eric Di Meco qui a récemment affiché son scepticisme par rapport la méthode Sampaoli.

Mais face à cette vague de critiques, les voix s’élèvent à l’ OM pour défendre Jorge Sampaoli. Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille du match contre la Lazio Rome en Ligue Europa, Arkadiusz Milik est monté au créneau pour défendre le coach argentin. Le buteur polonais valide le style de jeu prôné par Jorge Sampaoli, à qui il voue un grand respect. « C'est génial pour un attaquant d'avoir un entraîneur comme Sampaoli, qui aime le jeu offensif. Il y a beaucoup de ballons dans la surface, cela permet d'être dangereux. Je suis content qu'on joue comme ça », a-t-il déclaré.

Arkadiusz Milik prône la patience

De retour sur la pelouse après une longue période d’indisponibilité, Arkadiusz Milik a inscrit son premier but cette saison face au FC Lorient et compte poursuivre sur cette belle lancée. Mais le Polonais sait qu’il devra être patient pour retrouver son meilleur niveau. « C’est vrai que je n'ai pas été sur le terrain pendant un moment, il me faut encore quelques matches pour retrouver le rythme. Mais je me sens bien, j'essaye d'écouter mon corps, il faudra encore un peu de patience », a-t-il ajouté. Pour l’heure, le joueur de 27 ans reste « concentré sur le match contre la Lazio Rome » où il retrouvera son ancien coach Maurizio Sarri.