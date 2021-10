ASSE : Nouvelles révélations sur le transfert de Wesley Fofana

Publié par ALEXIS le 21 octobre 2021 à 12:05

L’ ASSE a transféré Wesley Fofana à Leicester City dans les deniers jours du mercato estival 2020. Xavier Thuilot, ancien directeur général du club, revient sur le gros transfert inattendu du jeune défenseur et fait des révélations.

ASSE : Thuilot, « sans la vente de Fofana, le club aurait disparu »

Formé à l’ ASSE, Wesley Fofana a joué seulement une trentaine de matchs, dont 20 en Ligue 1, sous le maillot des Verts avant son transfert à Leicester City. Une vente qui n’était pas prévue, mais qui a été actée officiellement le 2 octobre 2020, soit 3 jours avant la fermeture du marché des transferts de l’été. Xavier Thuilot, ex-DG de l’AS Saint-Étienne, explique les circonstances du départ de l’arrière central.

« Vous savez, j'étais là quand Wesley Fofana est parti et ce n'était pas prévu », a-t-il confirmé dans une interview avec le site Poteaux-Carrés. « Mais cinq jours avant la fin du mercato, on apprend par nos réseaux que l'échéance de Mediapro d’octobre n’est pas payée. Donc là, ce n'est plus une question d'émotion, de sport … », a justifié l’ancien dirigeant de l’ ASSE. Selon Xavier Thuilot, la question immédiate après la défection du diffuseur de la Ligue 1 à cause de la Covid-19 était : « comment on fait pour payer les salariés du club jusqu'au 30 juin, quel que soit leur métier ? » Et sa réponse est claire : « Sans vendre Wesley Fofana, le club ligérien aurait disparu. C’était impossible autrement », a-t-il assuré.

Wesley Fofana, le plus gros transfert de Sainté

À noter que la saison 2019-2020 en France avait été interrompue en avril 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Ce qui avait plongé les clubs professionnels dans une crise sportive et financière sans précédent. Quant à Wesley Fofana, il a été cédé aux Foxes contre un gros chèque de 40 M€. Il est à ce jour le plus gros transfert de l’histoire de l’ ASSE. Gravement blessé (fracture du péroné) début août 2021 pendant la préparation estivale, l'ancien N°3 des Verts a été opéré avec succès. Par conséquent, il ne sera pas opérationnel avant 2022.