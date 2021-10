Lazio-OM : Sampaoli dévoile ses deux armes secrètes contre la Lazio

Publié par Timothée Jean le 21 octobre 2021 à 15:09

Ce jeudi soir, l’ OM défie la Lazio Rome dans le cadre de la 3e journée de la Ligue Europa. L’entraîneur Jorge Sampaoli a énoncé le nom des joueurs marseillais qui créeront la surprise face aux Romains.

OM : Sampaoli réaffirme sa confiance en Milik

L’Olympique de Marseille n’a toujours pas gagné en Ligue Europa cette saison. Après ses deux matchs nuls frustrants face au Lokomotiv Moscou et à Galatasaray, le club phocéen espère décrocher sa première victoire dans la compétition ce jeudi sur la pelouse de la Lazio Rome. Il faut dire que l’ OM n'a plus le choix. Troisième du groupe E avec seulement deux points, le club entraîné par Jorge Sampaoli doit impérativement s'imposer face aux Biancocelesti sous peine de compromettre ses chances d'accéder aux 16e de finale de la Ligue Europa. Et pour ce choc, les Olympiens pourront compter sur un retour de taille, celui de leur grand attaquant, Arkadiusz Milik.

Auteur d’une bonne prestation lors de la victoire contre le FC Lorient (4-1), le buteur polonais apporte un peu de pep's à l’équipe marseillaise chaque fois que son entraîneur lui donne l'occasion de s'exprimer. Il entend bien le démontrer ce jeudi face à la Lazio.

Dimitri Payet, un danger pour la Lazio

Homme fort du début de saison de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet sera également l’une des principales menaces pour la défense de la Lazio Rome. Son efficacité (5 buts et 4 passes décisives en six rencontres) et sa détermination inspirent le respect. L’entraîneur Jorge Sampaoli estime que ces deux joueurs pourront faire la différence face aux Romains. « La présence de ces joueurs décisifs, Payet et Milik, peut nous permettre d’avoir une meilleure évolution au niveau du match (…) Les avoir à disposition et en forme, c’est un atout supplémentaire. Ce sont des joueurs importants pour affronter des équipes aussi fortes que la Lazio », a-t-il assuré en conférence de presse.

Les défenseurs de la Lazio Rome sont donc prévenus. C'est un Dimitri Payet déterminé et un Arkadiusz Milik tout frais qu'ils devront essayer de contenir sur la pelouse du Stade Olimpico ce soir à partir de 18h45.