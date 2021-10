RC Lens : Un nouveau partenaire officiel se lie au Racing Club

Publié par ALEXIS le 21 octobre 2021 à 22:50

Les bons résultats du RC Lens depuis son retour en Ligue 1 attirent des partenaires vers le club nordiste. Ce jeudi, les Lensois ont officialisé la signature d’un accord de partenariat avec Veolia.

Le RC Lens et Veolia, nouveaux partenaires

Deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, le RC Lens a désormais un nouveau partenaire spécialisé dans la transformation écologique . Il s’agit de Veolia selon le communiqué officiel du club Artois. « Veolia, partenaire de la transformation écologique du RC Lens ! Le Racing Club de Lens est heureux d’annoncer que Veolia, entreprise de référence de la transformation écologique, devient partenaire officiel de l’équipe masculine. En plus de ce partenariat, Veolia devient également partenaire principal de l’équipe féminine », a fait savoir le RCL, sans préciser la durée de leur bail.

Réactions d'Arnaud Pouille et Didier Bernard

Le directeur général des Sang et Or et le directeur régional eau, région Hauts-de-France de Veolia, ont réagi après la signature de leur nouveau partenariat. « Ce partenariat avec Veolia constitue bien plus qu’un simple contrat entre un club et une entreprise partenaire. Il s’agit d’un rapprochement naturel, une véritable association de valeurs. En se liant à la référence de la transformation écologique, le Racing Club de Lens entend amplifier son action en matière de RSE et mettre à profit sa large audience pour ancrer des messages environnementaux qui nous tiennent tous à cœur. Bienvenue à Veolia et particulièrement heureux de ce partenariat teinté de sens », a déclaré Arnaud Pouille.

« Veolia est un partenaire historique du territoire lensois, du bassin minier, de l’Arrageois. Nous y assurons des services publics essentiels, tels que la distribution d’eau potable à plusieurs centaines de milliers d’habitants. Cet ancrage nous offre un lien privilégié avec les acteurs locaux et une réelle proximité avec les bénéficiaires de nos activités. Ce partenariat avec le RC Lens s’inscrit dans une logique de valeurs partagées : solidarité, fierté, humilité. Il nous offre également une importante visibilité et un vecteur novateur pour parler d’eau, de gestion des déchets, de transformation écologique ou d’éco-responsabilité », a expliqué Didier Bernard.