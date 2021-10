ASSE : Puel répond aux supporters avant la réception d'Angers

Publié par ALEXIS le 22 octobre 2021 à 10:14

Les supporters de l’ ASSE ont mis la pression à Claude Puel avant le match décisif contre Angers SCO, ce vendredi (21h), en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Le coach leur a répondu calmement en conférence de presse.

ASSE : Claude Puel, « je me considère en mission dans ce club »

Menacé de limogeage, l'entraîneur de l'ASSE n’a pas une autre alternative que de gagner contre Angers SCO, ce soir, afin de prolonger son sursis. Le public de l’AS Saint-Étienne attend en effet la première victoire de son équipe cette saison. Dès lors, le peuple vert ne tolérerait pas une 7e défaite qui enfoncerait davantage les Verts, actuelle lanterne rouge du championnat. « Puel : On te laisse 24h pour démissionner… », ont-ils prévenu, jeudi, dans un message sur une banderole affiché à l’entrée du centre d’entrainement Robert Herbin. Un message que le coach de l’ ASSE a minimisé en la qualifiant de « fake news ».

« Cela fait un moment que je suis dans le football. Ce n’est pas un monde de bisounours. Le plus important, c’est de rester concentré sur mon travail, de tout donner avec mon staff et d’être dans le combat […]. Pour moi, il n'y a pas de pression, je me considère en mission dans ce club », a répondu froidement Claude Puel. La "mission" pressante de ce dernier n'est autre que la victoire contre les Angevins, à Geoffroy-Guichard.

Et le technicien castrais a donné des consignes à ses joueurs pour ce match couperet. Il a demandé à ses joueurs de « donner le meilleur d’eux-mêmes par rapport à leur situation difficile. Il faut être dans l’action. La chance, il faut aller la chercher. Il faut se concentrer sur le jeu, notre caractère et affronter cette situation », a-t-il recommandé.

Les Verts en danger, mais pas largués

Il faut rappeler que l' ASSE est certes 20e avec 4 points (6 défaites et 4 nuls), mais n'est pas larguée par les autres clubs mal classés. Le Stade Brestois est 19e avec 5 points, le FC Metz (18e) compte 6 points et Bordeaux (17e) totalise 8 points, après 10 journées. Quant au SCO, il fait un très bon début de saison et pointe à la 5e place avec 16 points avant d'affronter les Stéphanois.