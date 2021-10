Atlético Mercato : Luis Suarez balance le ridicule du Barça

Publié par Gary SLM le 22 octobre 2021 à 14:44

Joueur important du Barça avec Lionel Messi, Luis Suarez a été poussé vers la sortie. Le joueur de l'Atlético Madrid balance les incohérences du club catalan.

Même sans le dire, le départ de Luis Suarez du FC Barcelone a joué dans la décision de Lionel Messi de lâcher ce club pour le PSG. Le joueur argentin n'a pas apprécié la façon dont son ancien complice en attaque a été mis dehors par ses dirigeants. Mais la décision du club Blaugrana de libérer l'ancien attaquant de Liverpool était motivée par la décision de son entraîneur Ronald Koeman. Le Néerlandais avait fait savoir à ses dirigeants qu'il ne comptait pas sur Suarez avant de renier sa parole vis-à-vis du joueur.

Dans les colonnes de ESPN, El Pistolero est revenu sur ses échanges avec l'entraîneur néerlandais quelques jours avant son départ. « J'ai essayé de résilier mon contrat, parce que le club ne voulait plus de moi et que j'étais à un âge où personne ne voulait payer beaucoup d'argent pour moi », commence par affirmer le joueur. Avant de poursuivre en disant : « Tout était prêt pour la résiliation du contrat et j'allais signer à l'Atlético. »

Mais coup de théâtre, Ronald Koeman est revenu vers lui pour lui déclarer : « J'ai déjà dit au président que s'il ne se décide pas demain, dimanche, contre Villarreal, je compte sur vous. » Forcément, il n'a pas laissé passer puisqu'il lui a posé la question : « Comment pouvez-vous compter sur moi si je n'étais pas dans vos plans ? »

Ronald Koeman était prêt à changer d'avis

Bien que gêné par la pertinente question, le coach néerlandais lui aurait répondu : « Vous ne l'étiez pas, mais maintenant vous l'êtes. » Un véritable désordre auquel Luis Suarez ne comprenait plus rien. Il faut noter que ses dirigeants avaient prétexté de son absence dans les plans de son coach pour envisager son départ. Voilà que le même coach revient lui dire qu'il est de nouveau prêt à compter sur lui quelques jours après le message que lui a passé le club.

Au final, personne ne connait vraiment la chaine de décision au sein du FC Barcelone. Lionel Messi, fortement remonté par le départ de son ami Suarez, avait mis le sien dans la balance. Le Barça avait refusé, l'obligeant à honorer l'année de contrat qu'il lui restait. Sans la preuve d'un renouvellement de l'effectif barcelonais, le joueur a préféré rejoindre le PSG qui a eu le mérite de lui faire une offre économique des plus alléchantes en plus de présenter une équipe de joueurs de haut niveau. De son côté, Luis Suarez ne s'en sort pas mal non plus. Il a remporté le championnat avec l'Atlético Madrid l'année de son départ.