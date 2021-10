FC Nantes : Reprise en main du FCN, nouvelle annonce de Landreau

Publié par ALEXIS le 22 octobre 2021 à 16:44

Porteur d’un projet de reprise en main du FC Nantes, Mickaël Landreau a fait un nouveau point sur les démarches initiées pour racheter le club à Waldemar Kita.

Landreau confirme « 2 dossiers solides pour racheter le FC Nantes »

Mickaël Landreau, l’une des figures du Collectif Nantais, groupe d’investisseurs locaux et de supporters du FC Nantes, a livré des informations sur le projet de rachat du club de la Cité des Ducs. Selon l’ancien gardien de but des Canaris, le projet de reprise du FCN avance bien, malgré le peu de moyens réunis depuis le lancement de l’initiative en juin 2021.

« Ce n'est pas le Collectif Nantais seul qui sera à la tête du club. On a donné la possibilité à des entreprises locales, mais ça ne fonctionne pas », a-t-il précisé sur France 3 Pays de la Loire. Toutefois, Mickaël Landreau et Philippe Plantive (patron de Proginov) sont à pied d'œuvre pour trouver les moyens financiers. « Aujourd'hui, on a deux dossiers solides avec qui on travaille et qui pourraient venir avec nous pour racheter le FC Nantes », a-t-il annoncé sur la radio.

Une souscription à 100 € ouverte pour racheter le FCN

Il faut rappeler que la collecte de fonds initiée cet été n’a pas été une grande réussite. L’objectif de 20 M€ n’a pas été atteint selon l’ancien portier des Jaune et Vert. Pour trouver des fonds additionnels, Mickaël Landreau a sa petite idée. « Nous allons ouvrir un ''crowdfunding populaire'' et mettre une souscription à 100 euros », a-t-il indiqué. Les responsables du Collectif Nantais visent en effet la souscription de plusieurs petits actionnaires qui auront leur mot à dire sur la gestion du club de Ligue 1.

Propriétaire du FC Nantes depuis août 2007, Waldemar Kita est poussé à la démission par les groupes de supporters ultras du club. Ces derniers lui reprochent une mauvaise gestion et l’invitent à céder leur équipe à un nouvel acquéreur. En réponse, l’homme d’affaires Franco-Polonais a fait savoir que le club n’est pas sur le marché. En d’autres termes, il ne souhaite pas le vendre. Quant à Mickaël Landreau et le Collectif Nantais, leur plan est de réunir une somme importante, afin de faire une offre intéressante à Waldemar Kita.