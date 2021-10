OM : Valentin Rongier, son astuce pour battre le Paris SG !

Publié par Timothée Jean le 23 octobre 2021 à 01:44

Présent en conférence de presse ce vendredi, Valentin Rongier s’est exprimé sur le choc OM-PSG. L’occasion pour lui de dévoiler le moyen de terrasser l’ogre parisien.

OM : Valentin Rongier veut "museler" Lionel Messi

L’Olympique de Marseille est en pleine concertation tactique à deux jours de sa confrontation avec le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Son obsession : Lionel Messi. En effet, l’objectif principal des défenseurs de l’ OM pourrait se résumer à un seul problème. Comment museler « le meilleur joueur du monde » ?

Présent en conférence de presse, Valentin Rongier n’a pas échappé à cette question. Le milieu de terrain a d’ailleurs glissé une petite phrase qui montre que les Olympiens ont déjà commencé à étudier un plan anti-Messi. L’ancien Nantais aura même pour mission d'empêcher l’astre argentin de les faire tourner en bourrique. « L’objectif principal sera de museler Messi, qui est pour moi le meilleur joueur du monde », a-t-il indiqué devant les médias.

Errements défensifs interdits face au PSG

Par ailleurs, il n’est pas certain que ce plan anti-Messi suffise à l’ OM pour terrasser le Paris Saint-Germain, tant le potentiel offensif parisien (Kylian Mbappé, Neymar, Mauro Icardi, Di Maria, pour ne citer qu'eux) semble sans limites. Mais l’OM de Jorge Sampaoli dispose aussi des arguments à faire valoir face aux Parisiens. Valentin Rongier est même convaincu que « c’est sur ce plan qu’il faudra rivaliser ». « L’effectif du PSG est un des meilleurs du monde. Collectivement, nous sommes forts aussi », a-t-il rappelé. Valentin Rongier a confiance en son équipe et espère obtenir un résultat positif face aux Parisiens. « On a gagné au Parc l'année dernière, c'était un bel exploit positif. On peut faire quelque chose ce week-end, cela dépendra de nous », a-t-il ajouté. Rendez-vous est donc pris ce dimanche au Vélodrome à partir de 20h45.