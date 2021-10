PSG : Grande nouvelle confirmée avant le Classico contre l’OM !

Publié par JEAN-LUC D le 22 octobre 2021 à 23:44

Dans deux jours, l’OM accueille le PSG au stade Vélodrome pour le premier Classico de la saison. Pour cette rencontre comptant pour la 11e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino, l’entraîneur du Paris Saint-Germain peut avoir le sourire.

Neymar est apte pour le Classique OM - PSG

Après avoir conforté sa première place dans le groupe A de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va retrouver la Ligue 1. Solide leader avec 27 points au terme de 10 journées, le club parisien va se déplacer sur le terrain de l’Olympique de Marseille, troisième au classement avec un match en moins et 17 points. Alors qu’il était absent contre le RB Leipzig, mardi soir au Parc des Princes, Neymar a de grandes chances d’effectuer son retour dans le groupe de Mauricio Pochettino contre les hommes de Jorge Sampaoli, dimanche soir.

« Le Brésilien, absent de ce troisième match de la phase de groupe de Ligue des champions en raison d'une gêne aux adducteurs, a poursuivi normalement vendredi son protocole de reprise en participant à la séance collective. Sa présence dans le groupe est assurée », explique le quotidien L’Équipe. Toujours à la recherche de son premier but contre l’OM, Neymar est disponible pour le premier Classico de la saison, mais il reste encore à « déterminer sa capacité dans un match à haute intensité, avec peu de séances dans les jambes, à être aligné d'entrée. » Et ce n’est pas a seule bonne nouvelle pour l’entraîneur parisien.

Di Maria et Juan Bernat aussi de retour contre l’OM

S’appuyant sur plusieurs sources au sein du Paris Saint-Germain, L’Équipe confirme ce que Le Parisien disait un peu plus tôt dans la journée en annonçant la présence de Neymar dans le groupe du Paris Saint-Germain pour le choc de la 11e journée du championnat contre l’Olympique de Marseille. Même s’il n’est pas encore à 100% de ses capacités, l’international brésilien de 29 ans sera présent au Vélodrome.

Et ce n’est pas tout. En effet, le journal sportif indique aussi que Juan Bernat, absent contre Leipzig (pas qualifié), et Angel Di Maria, purgeant son troisième match de suspension de Ligue des Champions contre l’équipe allemande, seront de retour avec le PSG pour affronter l’OM. « Mauro Icardi, empêtré dans ses soucis personnels, s'est entraîné, mais n'a pas vécu une semaine sereine. » Il pourrait donc être mis de côté par l’entraîneur argentin des Rouge et Bleu.