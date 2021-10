Montpellier HSC Mercato : Encore un gros départ annoncé

Publié par Ange A. le 23 octobre 2021 à 06:44

Le Montpellier Hérault SC a connu une fin de mercato compliquée avec les départs de Gaëtan Delort et Andy Delort. Recrue phare du Montpellier HSC cet été, Mamadou Sakho ouvre la porte à un départ d’un autre cadre du MHSC.

Sakho jette un froid sur l’avenir du capitaine du Montpellier HSC

Le Montpellier Hérault SC a vécu une fin de mercato assez agitée. Si Michel Der Zakarian a été remplacé en fin de saison, le MHSC a notamment enregistré les départs de ses deux canonniers Andy Delort et Gaëtan Laborde. Le premier a rejoint l’OGC Nice tandis que le second fait aujourd’hui les beaux jours du Stade Rennais. Si ces départs ont été compensés, un autre cadre de l’effectif d’Olivier Dall’Oglio pourrait quitter le Montpellier HSC dans les prochains mois. C’est l’avis de Mamadou Sakho arrivé libre de Crystal Palace. Pour l’ancien du Paris Saint-Germain, Téji Savanier mérite mieux que La Paillade au vu de son talent.

Savanier, « un gâchis » condamné à quitter le MHSC ?

« J’ai connu pas mal de très bons joueurs. Téji, comme je lui dis, c’est un "gâchis". Il aurait pu faire une meilleure carrière que ça. Il aurait pu jouer dans de très très grands clubs […] À 29 ans, un talent comme ça, qu’il n’a pas eu la chance de jouer la LDC, de côtoyer… Je le mets dans mes tops 10 des joueurs que j’ai connus. C‘est ce que je pense sincèrement », a lâché sans détour l’international tricolore de 31 ans en conférence de presse. Recruté en 2019 en provenance du Nîmes Olympique, le nouveau capitaine du Montpellier HSC n’aura plus qu’un an de contrat au terme de la saison. Déjà proche de rejoindre l’OM dans un passé récent, il reste maintenant à savoir si des clubs plus huppés que Montpellier s’intéresseront à lui l’été prochain. Le milieu de terrain compte 2 réalisations pour 4 passes décisives en 9 matchs cette saison.