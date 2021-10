PSG Mercato : Wijnaldum, une info palpitante est tombée à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 23 octobre 2021 à 07:44

Georginio Wijnaldum, arrivé gratuitement en provenance de Liverpool cet été, n’arrive pas à s’imposer au sein de l’effectif du PSG. En pleine réflexion sur son avenir, le milieu de terrain néerlandais pourrait prendre une décision fracassante lors du prochain mercato hivernal.

Georginio Wijnaldum n’est pas complètement heureux au PSG

Proche du FC Barcelone en même temps que son compatriote Memphis Depay, Georginio Wijnaldum a finalement opté pour le Paris Saint-Germain. Après six années passées en Angleterre, à Newcastle et Liverpool, l’international néerlandais de 30 ans a rejoint la Ligue 1 lors du dernier mercato estival. En arrivant en France, le joueur formé à Feyenoord s’attendait à plus de responsabilités sous les ordres de Mauricio Pochettino qui le voulait déjà lorsqu’il officiait à Tottenham. Sauf qu’à Paris, Wijnaldum est à la peine en ce début de saison comme il l’a reconnu lui-même sur la chaîne NOS.

« Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux. Parce que la situation n'est pas celle que je voulais. Mais c'est le football et je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un combattant. Je dois rester positif et travailler dur pour y remédier. J'ai beaucoup joué ces dernières années, j'ai toujours été en forme et j'ai aussi très bien réussi. C'est quelque chose de différent (au PSG) et il faut s'y habituer. J'étais vraiment heureux de commencer cette nouvelle étape et puis cela s'est produit... c'est très difficile », a expliqué l’ancien protégé de Jürgen Klopp. Si l’envie lui venait de quitter effectivement le Paris SG, le natif de Rotterdam pourrait avoir une belle ouverture en Premier League.

Mercato PSG : Wijnaldum de retour en Premier League ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Georginio Wijnaldum n’est pas heureux au Paris Saint-Germain. Un départ pourrait donc être envisagé lors du prochain mercato de janvier. Fraîchement racheté par le Fonds souverain d'Arabie Saoudite, Newcastle United suit avec une attention particulière la situation du numéro 18 des Rouge et Bleu.

Avec un budget colossal de 225 millions d’euros, le club compte bien se renforcer considérablement durant l’hiver et Georginio Wijnaldum figure sur la short-list d’Amanda Staveley, la nouvelle directrice exécutive des Magpies. Reste maintenant à savoir si l’ancien milieu de terrain défensif de Liverpool est encore intéressé par un retour en Premier League.

Affaire à suivre donc…