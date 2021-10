FC Nantes Mercato : Les priorités pour l'hiver sont connues

Publié par Ange A. le 23 octobre 2021 à 09:14

Proche de la relégation en Ligue 2 lors du dernier exercice, le FC Nantes réalise un début de saison sous de bons auspices. Néanmoins, Antoine Kombouaré attendrait encore du renfort lors du mercato d’hiver.

Des renforts au FC Nantes cet hiver ?

Le FC Nantes souhaite oublier la saison 2020/2021. Il a fallu les barrages aux Canaris pour assurer leur maintien en Ligue 1 Uber Eats. Conforté sur le banc après cette prouesse, Antoine Kombouaré veut maintenant assurer au plus vite le maintien de Nantes dans l’élite cette saison. Au vu du classement des Canaris, actuels 9es du championnat, l’objectif se rapproche pour le club des bords de l’Erdre. Seulement, le technicien kanak aura besoin d’une bonne profondeur de banc pour mener à bien sa mission. Avec 21 éléments utilisés, il est le deuxième coach qui a utilisé le moins de joueurs sur la campagne en cours. Avec des blessés et des joueurs pas au niveau, l’entraîneur nantais attend un coup de pouce de sa direction au mercato hivernal.

Les postes à pourvoir au FCN

Dans son édition de ce samedi, L’Équipe assure que l’entraîneur du FC Nantes sait déjà quels postes il faut renforcer cet hiver. Le coach des Canaris souhaiterait accueillir un nouvel arrière gauche, Fabio et Charles Traoré ne donnant pas satisfaction sur le couloir gauche de la défense. Nantes devrait également recruter en attaque au prochain mercato. Si Ludovic Blas, Kolo Muani et Moses Simon affichent de belles promesses, ceux-ci n’ont pratiquement pas de doublures. Kalifa Coulibaly et Renaud Emond n’ont toujours pas fait trembler les filets cette saison. Anthony Limbombe et le flop Jean-Kévin Augustin restent loin du niveau attendu et ne semblent plus entrer dans les plans de leur entraîneur. Lequel attend sans doute l’hiver avec impatience.