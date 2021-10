ASSE Mercato : Pas de cadeau de Claude Puel à Saint-Etienne !

Publié par Gary SLM le 23 octobre 2021 à 11:11

Invité à démissionner du banc de l'ASSE, Claude Puel ne fera aucun cadeau au club. L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne l'a bien montré après le match.

ASSE Mercato : Jusqu'au bout, Claude Puel refuse de lâcher

Deux jours avant le match de la 11e journée de Ligue 1 qui a opposé l'ASSE au SCO Angers, les Ultras Saint-Etienne ont invité leur coach à démissionner. «Puel : on te laisse 24h pour démissionner...», avaient marqué les groupes de supporters stéphanois sur une banderole déployée au centre d'entraînement des Verts. Cette demande n'avait provoqué aucune émotion chez le technicien de 60 ans qui a complètement ignoré la mise en garde.

Hier vendredi, jour de la rencontre entre l'ASSE et Angers SCO, les mêmes supporters ont fait parler d'eux en écrasant plusieurs fumigènes sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard, donnant au stade une allure de chaos. Le match a été retardé d'une heure par ces incidents puisque les fans stéphanois n'attendaient qu'une annonce, celle du limogeage de Claude Puel ou de sa démission. Malheureusement pour le peuple Vert, cette annonce ne sera jamais faite et c'est le coach Castrais qui dirigera la rencontre.

Après le match qui s'est soldé par un score 2-2, Puel étant sauvé par Wahbi Khazri (joueur dont il ne voulait pas en début de saison) à la 61e minute et Mickael Nade (90+4), les supporters espéraient malgré tout une démission du coach. En conférence de presse d'après match, ce dernier a clairement écarté ce cas de figure, se refusant même d'évoquer les incidents d'avant match.

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne refuse de commenter le chaos

Le coach de l'ASSE a affirmé «Je n'ai pas à commenter les incidents [...] C'est aux dirigeants de gérer l'environnement, je me concentre avec les joueurs sur le rectangle vert.» Les fans ont leur réponse, c'est seule une décision des dirigeants qui pourra pousser Claude Puel vers la sortie. Cette réaction ne devrait pas remonter l'image de l'entraîneur dans l'estime des fans du club du Forez. Pour beaucoup, il refuserait de démissionner pour une question d'argent.

La direction aura donc la pleine responsabilité du règlement de ce dossier. Claude Puel continue de tenir un faux discours de combatif pour ne pas avoir à trancher sur ce dossier. « Moi, ce qui m'intéresse dans des moments comme ça, c'est de toujours rester pragmatique, d'être professionnel, de rester proche de mes joueurs...», dit-il alors même que sa relation avec ses mêmes joueurs est jugée exécrables.

Pas du tout prêt à démissionner, il ajoute : « Il y a un groupe de qualité et si nous arrivons à remonter au classement, les choses se feront naturellement avec notre public et notre environnement.» Clairement, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne vont pas y échapper, ils vont bien signer un joli chèque à Puel pour s'en débarrasser.