OM-PSG : La compo de Pochettino tombe, un choix fort face à l’OM

Publié par JEAN-LUC D le 23 octobre 2021 à 11:44

En clôture de la 11e journée de Ligue 1, l’OM reçoit le PSG dimanche soir au stade Vélodrome. À un jour de ce choc, la presse dévoile déjà la composition d’équipe de Mauricio Pochettino, l’entraîneur de l’équipe parisienne.

Pochettino n’a que faire des humeurs de Donnarumma

Après avoir conforté sa première place du groupe A en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain revient aux affaires locales avec la 11e journée de Ligue 1. Ce dimanche, l’équipe des Rouge et Bleu, solide leader au classement avec 27 points, affronte l’Olympique de Marseille (3e) au Stade Vélodrome à 20h45. À la veille de ce premier Classico de la saison 2021-2022, les quotidiens L’Équipe et Le Parisien ont fait le point sur le groupe du PSG avec les absents et les retours. Il est aussi question de l’équipe parisienne probable, avec différents schémas.

« Neymar a poursuivi normalement hier son protocole de reprise en participant à la séance collective. Sa présence dans le groupe est assurée. Reste à déterminer sa capacité dans un match à haute intensité, avec peu de séances dans les jambes, à être aligné d’entrée. Sergio Ramos est toujours en phase de reprise et Leandro Paredes (quadriceps) est toujours absent.

Mauro Icardi, empêtré dans ses soucis personnels, s’est entraîné, mais n’a pas vécu une semaine sereine. Quatre jours après avoir fini en 3-5-2 et alors que l’organisation hybride de l’OM peut inviter à ce choix, Pochettino peut-il être tenté de reproduire cette animation ? Compte tenu du peu de délais entre les deux matches et l’exigence de ce schéma, cela comporte un risque », explique L’Équipe.

Tandis que Le Parisien rapporte que « Neymar paraît apte pour le déplacement du PSG demain à Marseille. Les soins ont été efficaces et il postule à nouveau à une place dans le onze que Mauricio Pochettino alignera lors du Classico. Leandro Paredes, blessé au quadriceps droit avec l’Argentine, devra encore attendre la prochaine trêve internationale pour envisager son retour à la compétition.

Quant à Sergio Ramos, il poursuit son travail personnel « dans l’objectif du retour à l’entraînement collectif » précisait encore lundi le PSG dans son point médical. Pour ce choc contre Marseille, Mauricio Pochettino envisage de reconduire le système mis en place à Rennes. À savoir un 4-2-3-1 avec un quatuor offensif composé de Di Maria, Messi, Neymar et Mbappé. »

Alors que la presse italienne évoque un mécontentement de Gianluigi Donnarumma quant à son temps de jeu, l’entraîneur du Paris Saint-Germain semble ne pas en tenir compte puisque Keylor Navas est fortement pressenti pour garder les cages parisiennes demain soir face à l’OM.

La compo probable du PSG face à l’OM

Navas – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe – Diallo (ou Mendes) – Wijnaldum, Verratti – Di Maria, Messi, Neymar – Mbappé.