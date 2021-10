Stade Rennais : Genesio dévoile l'objectif du SRFC en coupe d'Europe

Publié par ALEXIS le 23 octobre 2021 à 14:44

Bruno Genesio a dévoilé l’objectif du Stade Rennais en conférence de presse avant le match contre le RC Strasbourg, dimanche (15h) en Ligue 1, au Roazhon Park.

Stade Rennais : Genesio, « aller le plus loin possible »

Le Stade Rennais ne jouera pas en Ligue Europa conférence avant novembre, mais Bruno Genesio est revenu sur la victoire de son équipe sur le NŠ Mura (2-1) en Slovénie, jeudi. Il s’est réjoui de la première place occupée par son équipe (avec 7 points) dans le groupe G, devant Vitesse Arnhem (6 points) et Tottenham (4 points). Le coach du SRFC est effet très ambitieux dans cette nouvelle compétition européenne. Il vise le trophée. À la question de savoir si « aller au bout de cette compétition est un rêve ou une ambition pour le club, il a répondu : « C’est les deux. Lorsque l'on s'engage dans une compétition, c'est pour aller le plus loin possible ».

Selon Bruno Genesio « la Ligue Europa conférence (UECL) est une Coupe d'Europe du niveau de son équipe ». « Le premier objectif est de se qualifier au prochain tour. […] Dans tous les cas, nous sommes en tête du groupe et nous avons notre destin entre nos mains pour finir 1ers du groupe. Nous devons faire le travail dès le match retour et enchaîner », a indiqué l’entraîneur de Rennes.

Le secret de la série d'invincibilité du SRFC

Le Stade Rennais est sur une longue série d’invincibilité de 6 matchs, soit 5 victoires et un nul, toutes compétitions confondues. Mais comment l’ancien coach de l’OL est parvenu à inverser la tendance après 3 défaites consécutives en Ligue 1 (contre Angers SCO, le Stade de Reims et l’OM) ? « Il n'y a pas de secret. On a eu une période difficile, mais on a beaucoup travaillé et échangé tous ensemble », a-t-il répondu.

« Ce que je retiens sur ces 6 matchs sans défaite, c'est l'état d'esprit. Cette équipe est conquérante et a envie de pratiquer un football offensif. Il faut parvenir à répéter ces efforts et à atteindre une régularité, car c'est comme ça que nous remplirons nos objectifs en championnat comme dans les coupes. Mais le football de haut niveau est une école d'humilité, il ne faut pas s'enflammer et rester concentrés », a recommandé Bruno Genesio.