FC Nantes : Antoine Kombouaré aurait pu gâcher la fête

Publié par Gary SLM le 24 octobre 2021 à 10:00

Le match FC Nantes - Clermont (2-1) s’est soldé par une victoire du FCN. Antoine Kombouaré aurait pu empêcher ce succès avec son inutile coup de sang.

FC Nantes : La colère de Kombouaré aurait pu tout gâcher

Dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1, le FC Nantes recevait Clermont Foot samedi. Le match n’était qu’à sa première période lorsque l’entraîneur du FCN, Antoine Kombouaré, s’est emporté. Le technicien des Canaris se révoltait suite à l’exclusion de Johan Gastien pour son mauvais geste sur Girotto à la 30e minute du match. Le technicien nantais est clairement sorti de son match comme en témoigne le carton jaune que lui a infligé Romain Lissorgue, l’arbitre de la rencontre, pour calmer ses ardeurs. Malgré tout, les joueurs du FC Nantes ont remporté la partie.

Le coach du FCN, revenant sur le déroulement de la rencontre, a reconnu son manquement. Il a reconnu à la fin de la rencontre s’être emporté et perdu son calme. Il n’a surtout pas pu diriger convenablement son équipe avec les émotions auxquelles il s’est laissé aller. Le technicien Kanak reconnait la bonne tenue de ses joueurs sans sa participation active à l’organisation de la rencontre. « Ils ont été responsables, j’ai adoré leur comportement, leur attitude », a-t-il lancé après le match avant d’ajouter : « Pour être honnête avec vous, j’ai félicité mes joueurs et je les ai remerciés parce qu’ils ont fait le match. Ils ont été énormes. Moi je n’ai pas été bon aujourd’hui.»

Les belles performances du FCN en Ligue 1

Avec ce succès, le FC Nantes grimpe à la 5e place de Ligue 1. Le club est surtout sur une bonne dynamique puisque les joueurs du FCN ont remporté 4 de leurs 6 derniers matchs de Ligue 1 à côté du match nul et de la seule défaite. À l’inverse, Clermont n’a réalisé qu’une victoire en 9 matchs avec 4 nuls et autant de défaites. Le secteur offensif du FCN se porte bien puisqu’il est à 16 buts en 11 rencontres, sa meilleure performance à ce niveau de la compétition depuis la saison 2000-2001 et ses 18 buts en 11 matches.

Les Canaris sont à 17 points après cette 11e journée du championnat français, soit à 10 points du leader le PSG qui affronte l'OM au stade Vélodrome ce dimanche.