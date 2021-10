Barça : Le coup de gueule de Koeman malgré la victoire en C1

Publié par Ange A. le 21 octobre 2021 à 10:05

Le FC Barcelone a signé son premier succès en Ligue des champions mercredi contre le Dynamo Kiev. Malgré cette performance du Barça, Ronald Koeman a exprimé une certaine frustration.

Le Barça enchaîne avant le Classico

Le FC Barcelone s’est contenté d’un but pour venir à bout du Dynamo Kiev. Une réalisation de Gerard Piqué a suffi aux Catalans pour s’offrir leur premier succès de la saison en C1. Les hommes de Ronald Koeman restaient sur deux lourds revers (3-0 à chaque fois) contre le Bayern Munich puis contre le Benfica Lisbonne. Contre les Ukrainiens, les Blaugranas ont signé leur deuxième succès de rang toutes compétitions confondues avant le gros choc qui les attend dimanche prochain. Barcelone reçoit son rival historique le Real Madrid pour le choc de la 10e journée de La Liga. S’il vient d’enregistrer un succès avant d’affronter les Merengues, Ronald Koeman n’est pas totalement satisfait du contenu proposé par ses poulains.

Koeman remonté contre ses attaquants après Kiev

Pour l’entraîneur du FC Barcelone, ses attaquants ont manqué de réalisme contre un adversaire à leur portée. « On n’a pas le droit de rater autant d’occasions. On joue notre survie dans la compétition et on se perd en attaque […] Oui, je suis content du jeu de l’équipe, mais pas du manque de réalisme. Dans un match comme aujourd’hui, un 3-0 ou 4-0 aurait été un résultat normal », a lâché le Néerlandais. Comme le Barça, le Real Madrid s’est également rassuré avant de se rendre au Camp Nou. Opposés aux Ukrainiens du Chakhtar Donetsk, les hommes de Carlo Ancelotti leur ont infligé une manita. De bon augure avant de retrouver son éternel rival catalan.