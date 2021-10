OL Mercato : PSG, Paqueta lâche une réponse fracassante à Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 25 octobre 2021 à 05:11

Éblouissant en ce début de saison, Lucas Paqueta est le nouveau chouchou du Groupama Stadium du côté de l’OL. Alors que son nom est cité un peu partout en Europe en vue des prochaines périodes de recrutement, le milieu de terrain lyonnais s’est exprimé sur son avenir.

Le PSG toujours intéressé par une arrivée de Lucas Paqueta ?

Recruté par l’Olympique Lyonnais en septembre 2020 contre un chèque de 20 millions d’euros, Lucas Paqueta aurait pu rejoindre le Paris Saint-Germain six mois plus tard, c’est-à-dire durant l’hiver 2021. En manque de temps de jeu à l’AC Milan, l’international brésilien avait dit oui à Leonardo, mais le directeur sportif du PSG souhaitait qu’il patiente un peu. Selon la mère de l’ancien milieu de terrain de Flamengo, le plan du directeur sportif parisien n’était pas celui de son fils qui ne voulait pas patienter six mois de plus sous le maillot de l’AC Milan.

« Leonardo nous a appelés. Mais il voulait faire venir Lucas seulement au mercato hivernal. Or, mon fils ne voulait pas attendre encore six mois au Milan AC », a expliqué la mère du protégé de Peter Bosz dans les colonnes de France Football. Désormais lié à l’OL jusqu’en juin 2025, l’enfant de Rio de Janeiro est dans toujours dans les plans des dirigeants du Paris SG selon les informations de 90Min.

« Bien plus que ses statistiques, c'est son jeu qui enthousiasme les foules. Paqueta apporte du dynamisme au jeu lyonnais. En plus de son apport offensif, il ne faut pas minimiser ses courses défensives. Dans un PSG coupé en deux avec des milieux de terrain qui se retrouvent à courir pour plusieurs, le joueur de 24 ans pourrait être une solution aux problèmes du club parisien », explique le média sportif. Le principal a fait une sortie fracassante sur son avenir chez les Gones.

Lucas Paqueta n’est pas pressé de quitter l’OL

En difficulté à l’AC Milan, Lucas Paqueta a retrouvé des couleurs à l’Olympique Lyonnais il y a un peu plus d’un an et encore plus depuis l’avènement de Peter Bosz sur le banc. Auteur de 5 buts et de 2 passes décisives en Ligue 1 et en Europa League cette saison, le milieu de terrain offensif est l’homme providentiel de l’équipe lyonnaise. Il fait déjà l’unanimité au sein du vestiaire et le public du Groupama Stadium l’a rapidement adopté au point de lui dédier une chanson.

Et Lucas Paqueta est reconnaissant pour tout ce qu’il vit à Lyon depuis plus d’un an. D’ailleurs, si son nom est annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, du FC Barcelone et de certaines formations de Premier League, le compatriote de Neymar Jr ne compte pas quitter Lyon de si tôt.

« Je n'ai pas en tête de partir. Je vis actuellement le meilleur moment de ma carrière ! Et j'espère que ça va durer longtemps ! Je me sens chez moi ici ! », a lancé Lucas Paqueta ce dimanche dans une interview avec Téléfoot. Puis d’ajouter : « mon objectif est de jouer la Ligue des Champions, et j’espère le faire ici. Je veux rendre aux supporters l’affection qu’ils me donnent. »

Une très bonne nouvelle pour Jean-Michel Aulas et Juninho.