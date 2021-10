Nice - OL (3-2) : Le véritable bourreau de Lyon démasqué !

Publié par Ange A. le 25 octobre 2021 à 09:45

L’Olympique Lyonnais a chuté sur la pelouse de l’OGC Nice dimanche (3-2). Christophe Galter, l’entraîneur des Aiglons, a identifié le facteur X de la remontada du Gym face à l’ OL.

Le coaching payant de Galtier contre l’ OL

Alors qu’il se dirigeait vers une nouvelle victoire en championnat, l’Olympique Lyonnais a été renversé dimanche sur la pelouse de l’OGC Nice. En 10 minutes, l’ OL a perdu son avantage de deux buts pour chuter trois buts contre deux. Si l’expulsion de Tino Kadewere à 5 minutes du terme a porté préjudice aux Gones, Christophe Galtier estime surtout que c’est l’entrée en jeu de Youcef Atal qui a permis aux Aiglons de s’envoler. L’Algérien a en effet sonné la révolte en réduisant le score juste après son entrée en jeu. Au sortir de la prestation de son arrière droit contre Lyon, le coach du Gym a lâché une confidence. Il compte notamment rencontrer son poulain dans les prochaines heures.

Atal, le déclic attendu après Lyon

Pour Christophe Galtier, il est grand temps que Youcef Atal « se libère sur le plan mental de son passé de blessures ». « Je vais vous faire une confidence, j’avais prévu de voir Youcef lundi. Nous nous verrons car on attend beaucoup de lui. Avant, quand j’affrontais Nice, on avait toujours un plan anti-Atal. Il faut qu’il se libère sur le plan mental de son passé de blessures. Il doit être plus sur ses points forts. Car, comme on l’a vu dimanche, il est une vraie valeur ajoutée », a assuré l’entraîneur de l’OGC Nice. Sujet aux blessures ces dernières saisons, l’Algérien peine à retrouver son niveau d’antan. Cette saison, il n’a disputé que 5 matchs en tant que titulaire. Il avait ouvert son compteur but contre l’ OL. De bon augure pour la suite ? Réponse dans les prochaines semaines.