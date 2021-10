ASSE : Que fait la recrue estivale de Puel avec la réserve ?

Publié par ALEXIS le 25 octobre 2021 à 14:15

Pas aligné lors de ASSE - Angers SCO (2-2), vendredi soir, en ouverture de la 11e journée de Ligue 1, Ignacio Ramirez s’est fait une santé avec l’équipe réserve, samedi. Le coach de cette catégorie donne la raison de la présence de l’attaquant avec l’équipe B de Verts.

ASSE : Ignacio Ramirez "se donne du rythme" avec la réserve

Absent du groupe de l’ ASSE contre le RC Strasbourg, Ignacio Ramirez était présent parmi les 22 joueurs de Claude Puel pour affronter Angers SCO, vendredi dernier. Cependant, il n’a pas pris part au match disputé à Geoffroy-Guichard. Restée sur le banc de touche, la recrue estivale de l’AS Sant-Etienne a joué le lendemain avec la réserve. Mieux, il a même été décisif contre Montluçon Football. Pour le site Poteaux Carrés, Razik Nedder a expliqué ce que fait l’attaquant uruguayen dans son équipe.

« L’équipe réserve sert aussi à ça, à donner du rythme et du temps de jeu à certains joueurs de l’effectif professionnel », a-t-il indiqué. « On a vu que ça a pu fonctionner avec d’autres auparavant. Il y a certains joueurs qui ont pu jouer avec nous, ça leur a permis de retrouver un peu de jambes. Quand c’est des mecs sérieux comme ça a pu l’être avec Ryad Boudebouz ou Aïmen Moueffek, derrière ils ont eu des possibilités de jouer au-dessus. C’est l’un des rôles de l’équipe réserve. Si on peut le remplir pour Ignacio Ramirez, on sera les plus heureux pour lui et pour notre effectif pro », a expliqué le coach de la réserve de l’ ASSE.

Muet avec l'équipe de Puel et buteur avec la réserve

À noter que Ignacio Ramirez (24 ans) a inscrit le premier but des Verts (1-0, 23e), puis Victor Petit a conclu la victoire (2-0, 57e). « Ignacio Ramirez a fait son match, il était dans l’esprit. Son ouverture du score a validé notre domination et il aurait pu réaliser un doublé avec un peu plus de réussite », a apprécié Razik Nedder. L'avant-centre recruté à Liverpool FC de Montevideo (Uruguay) a joué 3 bouts de matchs, soit 107 minutes, avec l'équipe de Claude Puel. Il n'a pas encore marqué de but et n'a délivré aucune passe décisive depuis sa signature à l' ASSE, fin août dernier.