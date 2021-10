Stade Rennais Mercato : 17 M€, le Barça prépare un sale coup !

Publié par Timothée Jean le 25 octobre 2021 à 20:20

En quête de renfort défensif, le FC Barcelone pourrait jouer un vilain coup au Stade Rennais lors du prochain mercato hivernal. Le club barcelonais tente de recruter un défenseur de l’Ajax Amsterdam, également courtisé par les dirigeants bretons.

Stade Rennais Mercato : Le Barça tente de chiper Edson Alvarez

Lors du dernier mercato estival, le Stade Rennais souhaitait impérativement attirer un nouveau renfort dans l’entrejeu. Dans cette perspective, les dirigeants bretons ont activé plusieurs pistes et l’une d’entre elles menait à Edson Alvarez, le milieu défensif de l’Ajax Amsterdam. Auteur d’un bon début de saison avec le club néerlandais, l’international mexicain a même récemment confirmé l’intérêt de Stade Rennais, tout en révélant que Salma Hayek, actrice mexicaine et compagne du propriétaire du club François-Henri Pinault, a bien tenté de le convaincre de rejoindre les Rouge et Noir cet été.

« En tant que compatriote mexicaine bien connue, elle m'a appelé et a essayé de me persuader de venir en France. Cela m'a surpris et flatté, mais mon choix de rester à l'Ajax était certain et je lui ai expliqué. Au final, je n'ai eu aucun doute », a-t-il expliqué dans une interview accordée à De Telegraaf. Si les dirigeants du Stade Rennais surveillent toujours le milieu de terrain mexicain, ils devront néanmoins faire face à la concurrence du FC Barcelone sur ce dossier.

Edson Alvarez, c'est 17 millions d'euros !

Le média espagnol Todofichajes assure en effet que les dirigeants catalans ambitionnent d’arracher la signature du joueur de 24 ans dès cet hiver. Cible du Stade Rennais, Edson Alvarez pourrait donc faire l’objet d’une offre concrète du FC Barcelone. La source explique que le club catalan compte sur ses bonnes relations avec l’Ajax Amsterdam pour boucler ce dossier, notamment sur le plan financier. Mais les Catalans devront nécessairement mettre la main à la poche s’ils souhaitent réellement recruter Edson Alvarez. Le Mexicain est lié à l’Ajax Amsterdam jusqu’en juin 2024 et son prix estimé à 17 millions d’euros, selon Transfermarkt.