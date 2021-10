ASSE Mercato : Le clan Ignacio Ramirez met la pression sur Puel

Publié par ALEXIS le 26 octobre 2021 à 10:33

La seule recrue de l’ ASSE cet été, Ignacio Ramirez, n’a pas assez de temps de jeu depuis sa signature en fin du mercato. Claude Puel estime qu’il n’est pas prêt. Mais dans le camp de l’attaquant uruguayen, l’attente devient longue et il songe à un départ cet hiver.

ASSE : Les représentants d'Ignacio Ramirez pensent à un départ en janvier

Prêté à l’ ASSE le dernier jour du mercato estival, Ignacio Ramirez est toujours en mode adaptation. Il a joué samedi dernier avec la réserve pour « se donner du rythme » selon les explications de Razik Nedder. Depuis sa dernière apparition contre l’OGC Nice le 25 septembre, l’attaquant débarqué de Liverpool FC de Montevideo (Uruguay) n’a plus rejoué avec l’équipe de Claude Puel. Ce jour-là, il avait disputé 11 minutes et l’AS Saint-Étienne avait été étrillée (3-0).

Lors de ses 3 apparitions, Ignacio Ramirez a cumulé 107 minutes de jeu. Et cela ne serait pas du tout du goût de ses représentants. But Football Club croit savoir que ces derniers pensent à la rupture du contrat de l’avant-centre lors du mercato hivernal, s’il ne retrouve pas du temps de jeu rapidement. « Ignacio Ramirez pourrait quitter l' ASSE dès le prochain mercato d'hiver si son temps de jeu ne s'améliorait pas », a annoncé la source.

L'objectif du clan Ramirez est de permettre à ce dernier de jouer régulièrement et de progresser, afin de rester sélectionnable avec l’Uruguay. Ils sont en effet inquiets pour la carrière de leur poulain, qui a pris du plomb dans l’aile à leurs yeux, depuis son arrivée à l' ASSE. Il faut rappeler que l’attaquant uruguayen est prêté aux Verts jusqu'à fin juin 2022. Avant de débarquer à Saint-Étienne, il était sur le calepin d'autres clubs séduits par ses performances (11 buts et 3 passes décisives en 10 matchs de championnat disputés dans son pays natal). Et selon la source, « des contacts » avec des prétendants « seraient toujours d'actualité ».

Puel justifie le manque de temps de jeu de l'Uruguayen

Lors de la conférence de presse d’avant-match contre Angers SCO, Claude Puel avait donné les raisons de l’absence de "Colorado". « Il a des paliers à passer, notamment dans l'adaptation à un jeu qui va plus vite, à de la densité et à beaucoup de choses. J'espère que cela va aller de plus en plus vite et qu'il sera de plus en plus performant. Il faut être patient avec lui », avait-il indiqué. Notons que Ignacio Ramirez ne parle pas français. Cela n’arrange pas sa situation, car il a du mal à communiquer avec ses coéquipiers comme l'a souligné le coach des Stéphnaois : « Il essaie de montrer ses qualités. Il aimerait s'exprimer un peu plus, mais c'est un peu difficile parce qu'il ne parle que l'espagnol.»