ASSE : Trois absences en défense confirmées, Ramirez incertain

Publié par ALEXIS le 15 octobre 2021 à 16:26

Claude Puel a fait le point médical de l’équipe de l’ ASSE avant le match contre le RC Strasbourg dimanche (15h). Il a confirmé trois absences et un retour, puis a annoncé une bonne nouvelle sur la recrue Ignacio Ramirez.

ASSE : Trauco, Maçon et Silva absents, Ramirez s’est entraîné

L’ ASSE sera privé de trois défenseurs latéraux contre le RC Strasbourg. Cela a été confirmé par Claude Puel, ce vendredi, en conférence de presse d’avant-match. Miguel Trauco, Yvann Maçon et Gabriel Silva seront absents. « Il n’y a pas de blessure à signaler, ce qui est déjà une bonne chose. Trauco a joué cette nuit (avec la sélection du Pérou) et ne sera pas disponible, comme Maçon et Gabriel Silva qui n’ont pas repris avec le groupe », a expliqué l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, dans des propos rapportés par Le Progrès.

Pris d’une gêne à la cheville, Ignacio Ramirez est incertain lors de cette 10e journée de Ligue 1. Le coach des Verts a confirmé l’information, sans préciser si l’avant-centre recruté cet été sera opérationnel ou pas. « Il y a eu une alerte avec Ramirez qui n’a pas pu jouer avec la réserve. Il est légèrement touché à la cheville, mais il s’est entraîné aujourd’hui (vendredi) », a fait savoir Claude Puel.

Aïmen Moueffek de retour, mais pas à 100%

Victime d'une fracture au bras depuis fin août, Aïmen Moueffek fait son retour dans le groupe pour le déplacement au Stade de la Meinau. Le jeune milieu de terrain est remis de sa blessure, mais n’est évidemment pas à 100%. « Il est dans le groupe, on va voir où il se situe », a lâché Claude Puel. En tout cas, ce dernier s’est réjoui de la disponibilité de l’ensemble de ses joueurs pour affronter le Racing Club Strasbourg en Alsace. « Il n’y a pas de (nouvelle, ndlr) blessure à signaler, ce qui est déjà une bonne chose. Hier (jeudi), 5 ou 6 internationaux ont pu faire une séance plus dynamique, car à un moment donné, il faut récupérer de la tonicité », a-t-il soufflé.