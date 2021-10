PSG : Pochettino reçoit une réponse sèche après le Classico !

Publié par JEAN-LUC D le 26 octobre 2021 à 15:03

La pâle copie livrée par le PSG de Mauricio Pochettino lors du Classico contre l’OM continue d’alimenter les débats. Ancien joueur de l’équipe parisienne (2004-2010), Jérôme Rothen a répondu à l’analyse d’après-match de l’entraîneur des Rouge et Bleu.

La réaction lunaire de Pochettino après OM-PSG

De l’avis de plusieurs observateurs et supporters du Paris Saint-Germain, la prestation des hommes de Mauricio Pochettino a été décevante face à une équipe de Marseille qui aurait pu avoir le gain de la victoire si elle avait cru fermement en ses chances. Cependant, l'entraîneur du PSG, lui, a noté des progrès dans le jeu de son collectif après le match nul (0-0) obtenu dimanche soir au Stade Vélodrome contre l'OM. Le technicien argentin a même voulu féliciter ses joueurs pour leur rendement.

« Il y a beaucoup de choses positives, l’équipe a été solide, elle a montré du caractère, de l’organisation avec et sans ballon, c’est dommage d’avoir dû jouer près de 40 minutes avec un joueur en moins, mais même ainsi on a fait de bonnes choses »,a déclaré le successeur de Thomas Tuchel en conférence de presse.

« Évidemment, en tant qu’entraîneur du PSG, on espère toujours gagner, mais je ne peux que féliciter les joueurs pour ce qu’ils ont fait aujourd’hui (...) Nous sommes dans la recherche d’un équilibre, dans l’amélioration. Par expérience, on sait que ces périodes, en octobre/novembre, sont toujours difficiles. Mais je suis content de la progression de l’équipe, je suis satisfait de là où elle se trouve aujourd’hui dans son cursus d’évolution », a ajouté Pochettino. Une déclaration lunaire qui en a choqué plus d’un, notamment Jérôme Rothen.

PSG : Rothen accuse Pochettino de faire régresser l’équipe

Sur les antennes de RMC Sport, le consultant s’est offusqué de la communication de l’entraîneur du Paris Saint-Germain après le Classico face à l’Olympique de Marseille. Jérôme Rothen pense même que Mauricio Pochettino prend les supporters parisiens pour « des imbéciles ». Selon lui, l’ancien coach de Tottenham doit être moins bavard parce que son bilan de 10 mois dans le jeu n’est pas convaincant. « Ce n'est pas la première fois que Pochettino prend les gens pour des imbéciles. D'où mon ras-le-bol et mon envie de dire stop. Tu ne peux pas être à l'opposé de la réalité tout le temps. Quelques fois, pour protéger un groupe, tes joueurs, un club, pas de souci, ça peut arriver. Mais la langue de bois, ça va deux secondes », s’est énervé l’ancien milieu de terrain offensif du PSG.

« À travers sa déclaration de dimanche où il embellit les choses comme tout le temps, là il est totalement à l'opposé de la prestation collective et de celle de Neymar. J'ai envie de lui dire, mais qu'est-ce qui vous empêche de dire des vérités ? », s’interroge Rothen avant de dresser un petit bilan des huit derniers matchs de l’équipe dirigée par Pochettino.

« Lors des 8 derniers matchs, le PSG a été bon 0 fois sur 90 minutes (…) On ne sait pas où il veut en venir, on ne sait pas comment il veut jouer. Encore une fois, je n'avais pas de doutes au moment où Mauricio Pochettino a signé. Maintenant, j'en ai beaucoup. En termes de communication, de ce qu'il veut mettre sur le terrain, ses principes de jeu (...) Il n'y a aucune progression, il y a de la régression, monsieur Pochettino », indique l’animateur de Jérôme s’enflamme.

Et il n’est pas le seul à s’interroger sur les choix tactiques de l’entraîneur du Paris SG. Au lendemain du choc contre l'OM, les supporters du PSG ont envahi les réseaux sociaux pour réclamer le départ de l'Argentin suite à ses choix tactiques de plus en plus contestés.