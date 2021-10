OM Mercato : Marseille en grand danger pour Boubacar Kamara

Publié par Timothée Jean le 27 octobre 2021 à 17:58

La direction de l’ OM espère toujours convaincre Boubacar Kamara de prolonger son contrat expirant en juin prochain. Mais les dirigeants phocéens devront faire vite pour régler ce dossier, car la concurrence s'agrandit et elle est d'un sacré niveau.

OM Mercato : Un concurrent de taille pour Boubacar Kamara

Resté à Marseille cet été, malgré l’intérêt pressant des clubs britanniques, Boubacar Kamara est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’ OM. Si sa situation contractuelle ne s’améliore pas, le milieu défensif quittera gratuitement son club formateur à l’issue de la saison. Une option inenvisageable pour l’Olympique de Marseille. La direction marseillaise s’active donc pour prolonger Boubacar Kamara. Marseille veut surtout s’éviter un véritable casse-tête lors du prochain mercato hivernal.

L’OM sait que bon nombre de prétendants vont se bousculer au portillon avec des offres mirobolantes pour Boubacar Kamara dès le 1er janvier 2022, date à partir de laquelle le minot marseillais sera libre de négocier avec le club de son choix. Les dirigeants phocéens ont donc tout intérêt à vite boucler sa prolongation. D’autant plus qu’un prétendant de taille vient de se positionner sur son dossier.

Manchester United s’intéresse à Boubacar Kamara

Le site Fichajes.net révèle en effet que Manchester United s’intéresse de très près à Boubacar Kamara. Le média espagnol explique que le club mancunien aurait même fait du crack de l’ OM l’une de ses cibles préférentielles pour le mercato d’hiver. Mais Manchester United n’est pas le seul club intéressé par le Marseillais. Outre l’AC Milan ou encore la Juventus, un autre club européen s’invite dans la bataille.

Il s’agit du RB Leipzig. La source indique que le club allemand suit de près l’évolution de Boubacar Kamara à Marseille et envisage de l’attirer en Bundesliga. Il reste désormais à savoir lequel de ces clubs raflera la mise dans ce dossier. Pour le moment, le principal concerné entretient le doute sur la suite de sa carrière et se donne du temps pour prendre la bonne décision. Le volet financier et le projet sportif joueront sans doute un rôle majeur dans son choix.