Stade Rennais Mercato : Laborde livre le secret de sa fidélité

Publié par ALEXIS le 28 octobre 2021 à 05:00

Recrue estivale du Stade Rennais, Gaëtan Laborde n’a connu que deux transferts depuis le début de sa carrière professionnelle en 2013. De plus, il est toujours avec son même agent. Un long bail avec Christophe Hutteau que l’attaquant de 27 ans a justifié dans Ouest-France.

Stade Rennais : Laborde n'avait connu que Bordeaux et Montpellier

Gaëtan Laborde a signé au Stade Rennais cet été, précisément le 31 août 2021, soit le dernier jour du mercato estival. Il est arrivé en Bretagne en provenance du Montpellier HSC contre un gros chèque de 15 M€. Ce transfert est le deuxième de l’avant-centre dans sa carrière. Précédemment, il avait été transféré par les Girondins de Bordeaux (son club formateur) au MSCH en août 2018, pour un montant de 3 M€.

Pour récapituler, Gaëtan Laborde a défendu les couleurs des Girondins entre 2013 et 2018 et ceux de Montpellier de 2018 à août 2021. La recrue du SRFC a cependant joué au Red Star (2013-2014 en National), au Stade Brestois (2014-2015 en Ligue 2) et à Clermont Foot (2016 en Ligue 2). Mais c’était sous la forme de prêt à chaque fois et il ne s'était pas attaché à ces clubs. En d'autres termes, il était resté fidèle à Bordeaux d'abord, puis au club héraultais.

Gaëtan Laborde évite « le monde de requins »

Et il est resté avec le même agent, Christophe Hutteau, depuis le centre de formation des Bordelais. Pourquoi cette fidélité de longue date ? « J’estime être quelqu’un de fidèle, que ce soit avec mon club ou dans la vie de tous les jours », a-t-il expliqué. « Avoir confiance en quelqu’un dans ce milieu-là – parce qu’on peut dire ce qu’on veut, mais le foot peut être un monde de requins, de trahisons, il y en a déjà eu par le passé -, c’est important », a expliqué le nouveau buteur du Stade Rennais.

Notons que le natif de Mont-de-Marsan a marqué 4 buts et offert une passe décisive en 7 matchs de L1 disputés sous le maillot du club de Rennes. La saison dernière, Gaëtan Laborde avait été le meilleur buteur de La Paillade avec 16 buts et 8 passes décisives, en 38 apparitions en championnat.