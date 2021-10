Mercato OL : Aulas apprécie le recrutement estival de Juninho

Publié par ALEXIS le 28 octobre 2021 à 16:17

Qualifié pour la Ligue Europa, l’ OL s’est renforcé cet été, afin de faire une bonne campagne en coupe d’Europe, mais également finir sur le podium de la Ligue 1. Évoquant le mercato hivernal de janvier 2022, Jean-Michel Aulas a félicité Juninho pour son marché réussi cet été.

OL : Aulas félicite Juninho pour le mercato estival réussi

Jean-Michel Aulas a aimé le mercato de Juninho cet été. Il l'a fait savoir lors de la présentation du bilan financier d’ OL Group, mercredi. « On a essayé de recruter intelligent, mais cela ne nous a pas empêché de recruter un champion du monde (Jérôme Boateng), un double champion d’Europe (Emerson Palmieri) et un joueur qui vient de Liverpool et qui a gagné de multiples trophées (Xherdan Shaqiri) », s’est-il réjoui.

« On a aussi deux internationaux brésiliens dans notre équipe avec Lucas Paqueta (26 sélections) et Bruno Guimaraes (3 sélections). On a su garder nos joueurs issus de l’Academy avec la signature de nombreux contrats professionnels », a poursuivi le président des Gones.

Pour mémoire, Boanteng (33 ans) a remporté le mondial au Brésil avec l'Allemagne. Il a signé à l'Olympique Lyonnais en provenance du Bayern Munich, club avec lequel il a remporté plusieurs titres et trophées entre 2011 et 2021. Quant à Palmieri, il a débarqué de Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions et de la Supercoupe de l'UEFA en 2021.

Le président des Lyonnais confirme « des ventes »

Jean-Michel Aulas a également fait une annonce sur les transferts dans le sens des départs. Toutefois, il a promis de compenser les départs immédiatement. « Comme chaque année, on fera des ventes. Je ne peux pas promettre qu’on pourra garder nos meilleurs joueurs. Mais on sera encore plus exigeant. Ne partiront que ceux dont la pression était trop grande pour les garder. Si des joueurs devaient partir, ils devraient être remplacés », a fait savoir le dirigeant de l' OL.