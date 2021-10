PSG Mercato : Succession Mbappé, l’opération Mohamed Salah lancée

Publié par JEAN-LUC D le 29 octobre 2021 à 07:17

En fin de contrat à l’issue de la saison, Kylian Mbappé a d’ores et déjà signé un contrat en faveur du Real Madrid selon Gianluca Di Marzio. Pour le remplacer, le PSG aurait fait de Mohamed Salah, l’attaquant de Liverpool, sa cible prioritaire. L’offensive serait même déjà lancée pour le joueur de 29 ans.

Mohamed Salah discute avec le PSG

Lors d’une interview accordée au média allemand Wet Freunde, le journaliste italien Gianluca Di Marzio a lâché une bombe sur l’avenir de Kylian Mbappé. Alors que le Paris Saint-Germain ne compte pas le laisser filer malgré sa situation contractuelle, le champion du monde 2018 s’est déjà en faveur du Real Madrid, selon le spécialiste mercato de Sky Sports Italia, qui ne laisse donc aucun espoir aux supporters parisiens pour leur numéro 7.

« Mbappé a décidé de saisir une nouvelle chance. Ce n’est pas une question d’argent. Il ne s’agit pas de quitter le PSG ou la France. Il s’agit pour lui de chercher un nouveau défi et de vouloir jouer au Real Madrid. Quand la volonté est forte, il est difficile de changer ses idées. Il a déjà un contrat avec le Real Madrid. Il ne pourra signer qu’en février. Seule une incroyable surprise peut changer cette décision finale de Kylian. Il a déjà pris sa décision », a expliqué Di Marzio.

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, Mbappé se dirige donc vers un départ inéluctable du PSG. Pour combler le grand vide qu’il s’apprête à laisser au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino, les dirigeants ont porté leur choix sur Mohamed Salah en vue de son remplacement. D’après les informations du média espagnol Fichajes, Leonardo aurait même déjà entamé des négociations informelles avec les représentants de l’international égyptien de Liverpool.

Si le club anglais ne parvient pas à un accord pour prolonger son bail, qui expire en juin 2023, un transfert pourrait être possible l’été prochain pour éviter un départ libre un an plus tard. Une fenêtre que le PSG voudrait exploiter pour récupérer le meilleur buteur africain de l’histoire de la Premier League. Mais le Paris Saint-Germain devra s’attendre à sortir le chéquier s’il entend vraiment s’offrir les services du double Ballon d’Or africain.

Salah trop gourmand pour Liverpool ?

« Cela ne dépend pas de moi. Mais si vous me le demandez, j’aimerais beaucoup rester jusqu’au dernier jour de ma carrière. Mais je n’ai pas grand-chose à dire, ce n’est pas entre mes mains. Cela dépend de ce que le club veut, cela ne dépend pas de moi », avait confié Mohamed Salah sur Sky Sports, avant même son triplé lors de la victoire historique (0-5) de Liverpool contre Manchester United à Old Trafford.

S’il ne compte pas quitter forcément le club de la Mersey, ses exigences financières pourraient finalement contraindre les Reds à le laisser filer. En effet, Fichajes révèle les décideurs de Liverpool espèrent toujours prolonger leur numéro 11, mais il réclame un salaire de 26 millions d’euros annuels sur quatre saisons. Un montant que les pensionnaires d'Anfield ne sont pas disposés à payer.

Le Paris Saint-Germain, lui, pourrait proposer ce salaire à Salah, Kylian Mbappé touchant à peu près le même salaire. Le Paris SG devra toutefois se défaire de la concurrence du Real Madrid dans ce dossier.