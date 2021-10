PSG Mercato : Après Kessié, Leonardo ouvre un nouveau chantier !

Publié par JEAN-LUC D le 29 octobre 2021 à 05:17

Malgré l’arrivée de Georginio Wijnaldum l’été dernier, le PSG veut recruter un nouveau milieu de terrain lors des prochaines périodes de recrutement. Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, aurait même déjà identifié une cible potentielle.

Denis Zakaria, prochaine surprise à 0€ de Leonardo ?

Après Julian Draxler, Juan Bernat et Thilo Kehrer, le Paris Saint-Germain pourrait accueillir un autre élément venant de la Bundesliga. En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria se dirige vers un départ inéluctable à l’issue de la saison ou dans un avenir proche. Arrivé en 2017 en provenance des Young Boys contre une enveloppe de 12 millions d’euros, le milieu de terrain défensif de 24 ans ne devrait pas renouveler son engager avec le club allemand. D’après les informations du média espagnol Fichajes, le PSG est très intéressé par le profil de l’international suisse.

Désireux de faire venir un nouveau milieu de terrain pour offrir plus d’options à Mauricio Pochettino, le directeur sportif parisien, Leonardo, a couché le nom de Denis Zakaria sur ses tablettes. Il serait d’ores et déjà prêt à lancer une offensive dès cet hiver si le Borussia Mönchengladbach décide finalement de le placer sur le marché à cette période. Toutefois, l’ancien pensionnaire de Servette n’est pas un choix numéro 1 pour les Rouge et Bleu.

Denis Zakaria, le plan D du PSG ?

Déjà annoncé sur les traces de Paul Pogba, Franck Kessié et Marcel Brozovic, Leonardo viserait désormais un quatrième joueur au poste de milieu de terrain. Très vite catalogué comme un joueur prometteur amené à évoluer dans un grand club de Premier League, Denis Zakaria peine à confirmer tout son talent et à passer le cap. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, le joueur a refusé de prolonger sous le maillot du Borussia Mönchengladbach. Une situation que Leonardo suit avec une grande attention, à l’instar de plusieurs clubs de Premier League.

Le média ibérique explique que pour le moment, le milieu défensif du Borussia Mönchengladbach n’est pas la priorité, mais en cas de complication des dossiers Paul Pogba, Franck Kessié et Marcel Brozovic, le patron du recrutement du Paris Saint-Germain pourrait lancer une offensive pour recruter Zakaria. Une arrivée conditionnée également par un dégraissage dans ce secteur de jeu. Leandro Paredes, Rafinha et Danilo Pereira pourraient ainsi être concernés.