ASSE Mercato : La grande promesse de Claude Puel pour l'hiver

Publié par Ange A. le 29 octobre 2021 à 06:47

Bien qu’étant sur un siège éjectable, Claude Puel continue d’afficher des ambitions avec l’AS Saint-Étienne. Le coach de l’ ASSE promet notamment des renforts lors du prochain mercato.

Des renforts annoncés à l’ ASSE cet hiver

Lanterne rouge de Ligue 1 Uber Eats, l’AS Saint-Étienne est à la peine cette saison. L’ ASSE court toujours après sa première victoire de la saison. Avant d’affronter le FC Metz ce samedi, les Verts ont officialisé la signature du premier contrat professionnel du jeune attaquant El Hadj Dieye. Pour Claude Puel, d’autres renforts rejoindront les rangs de l’équipe première cet hiver. Avec la Coupe d’Afrique des Nations prévue du 9 janvier au 6 février 2022, Saint-Étienne va devoir libérer bon nombre d’éléments. Les Harold Moukoudi, Yvan Neyou, Denis Bouanga ou encore Wahbi Khazri sont appelés à prendre part à cette grand-messe du football africain. Raison pour laquelle des renforts sont attendus pour compenser ces absences.

Les exigences de Claude Puel pour le mercato hivernal

Pour l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, il faut surtout recruter en attaque. Un secteur de jeu où l’ ASSE peine à s’illustrer depuis plusieurs mois maintenant. Unique recrue des Verts lors du dernier mercato, Juan Ignacio Ramirez n’a pas encore débloqué son compteur but en 3 apparitions. Avec seulement 11 buts marqués, Saint-Étienne possède la pire attaque du championnat (à égalité avec l’ESTAC Troyes). Il n’est donc pas surprenant que l’entraîneur stéphanois attende du renfort en attaque cet hiver. « Notre cellule de recrutement regarde tous les points, et notamment concernant certaines absences pour cause de CAN […] J’ai confiance dans le fait d'élargir le nombre de nos buteurs d’ici la trêve hivernale. Donc je ne suis pas inquiet par le fait que la quasi-totalité de nos buteurs de ce début de saison, partent à la Coupe d'Afrique des Nations », a lâché le technicien castrais.