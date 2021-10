ASSE Mercato : Puel fait une mise au point sur son avenir au club

Publié par ALEXIS le 28 octobre 2021 à 17:47

Avant le match qui oppose l’ ASSE au FC Metz, samedi, Claude Puel a fait une mise au point sur sa situation au club. Il assure que les deux présidents, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, n’évoquent pas la question de son départ pendant les réunions du Directoire.

ASSE : Puel, « ma situation n’y a jamais été évoquée » au Directoire

En sursis depuis la cinglante défaite de l’ ASSE à Strasbourg (5-1), Claude Puel ne veut pas abandonner le navire stéphanois en pleine tempête. Ce jeudi, il a réaffirmé sa détermination à poursuivre sa mission à son poste de coach et de manager général. Mieux, il assure que les dirigeants de l’AS Saint-Étienne ne lui ont pas demandé de démissionner et ne l’ont pas menacé de licenciement.

« J’échange régulièrement avec les dirigeants. On a des réunions avec le directoire régulièrement, et ce depuis le confinement. Ma situation n’y a jamais été évoquée », a déclaré l’entraîneur des Verts. La rumeur évoque pourtant un possible limogeage de Claude Puel en cas de défaite face au FC Metz au Stade Saint-Symphorien, samedi (17h).

Claude Puel se dit « en mission »

L’ ASSE est 20e de Ligue 1 avec 5 points avant la 12e journée de Ligue 1. Les Stéphanois ont enregistré 6 défaites et 5 matchs nuls. Le capitaine Mahdi Camara et ses coéquipiers ont concédé 25 buts et en ont marqué 14. Les supporters des Verts sont mécontents à cause de ces mauvais résultats et demandent la démission du technicien castrais.

Ce dernier leur avait répondu avant le match contre Angers SCO (2-2). « Je n'ai pas l'habitude de me mettre en avant. Je veux tout donner avec mon staff pour l'équipe. Il y a un environnement avec pas mal de fake news sur ma personne, mais je n'en fais pas cas. […] Je ne vais pas m'étaler. Mon action, je la mène depuis deux ans. Et je suis en mission », avait-il lâché.